Гражданин Грузии выдворен из Южной Осетии

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После непреднамеренного нарушения границы из Южной Осетии выдворен гражданин Грузии Мераби Габадзе.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля КГБ Южной Осетии отчиталось о выдворении за пределы республики Зураба Гачечиладзе, которого обвинили в нарушении границы.

Власти Южной Осетии выдворили из республики нарушителя границы из Грузии, пишет 27 июля государственное информационное агентство "Рес" со ссылкой на пресс-службу Комитета госбезопасности.

По данным ведомства, 59-летний житель села Переви Сачхерского муниципалитета Мераби Габадзе был накануне задержан пограничниками после того, как непреднамеренно перешел границу в окрестностях населенного пункта Синагур Дзауского района.

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения. Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу) "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".