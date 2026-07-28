×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:00, 28 июля 2026

Гражданин Грузии выдворен из Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После непреднамеренного нарушения границы из Южной Осетии выдворен гражданин Грузии Мераби Габадзе.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля КГБ Южной Осетии отчиталось о выдворении за пределы республики Зураба Гачечиладзе, которого обвинили в нарушении границы.

Власти Южной Осетии выдворили из республики нарушителя границы из Грузии, пишет 27 июля государственное информационное агентство "Рес" со ссылкой на пресс-службу Комитета госбезопасности.

По данным ведомства, 59-летний житель села Переви Сачхерского муниципалитета Мераби Габадзе был накануне задержан пограничниками после того, как непреднамеренно перешел границу в окрестностях населенного пункта Синагур Дзауского района.

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения. Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу) "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
02:02, 28 июля 2026
Капитан из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
18:58, 27 июля 2026
Житель Астрахани обвинен в финансировании экстремистской организации
16:00, 27 июля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
08:53, 27 июля 2026
11 военных из Кабардино-Балкарии убиты в зоне СВО
04:56, 27 июля 2026
Многоквартирный дом поврежден в Ростове-на-Дону во время воздушной атаки
03:57, 27 июля 2026
Восстановлено электроснабжение половины обесточенных после непогоды домов на Дону
Все события дня
Новости
Транскавказская автомагистраль. Фото: https://cominf.org/
12:24, 20 июля 2026
Идея открыть транзит из России в Грузию через Южную Осетию вызвала споры в соцсети
Тамара Меаракишвили. Фото https://www.facebook.com/tamara.mearakishvili.2025/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
03:09, 7 июля 2026
Меаракишвили рассказала о своей жизни в Грузии
Марат Камболов и Алан Гаглоев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
00:55, 30 июня 2026
Аналитики указали на системный кризис в Южной Осетии при Гаглоеве
Танк грузинской армии в Цхинвали. Август 2008 г. Фото: Ryzhenkova Yulia https://ru.wikipedia.org/
14:40, 26 июня 2026
Пользователи соцсети сочли запоздалым решение ЕСПЧ о смерти грузинских пленных
Военнопленные. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:19, 23 июня 2026
ЕСПЧ признал Россию ответственной за пытки и гибель грузинских военнопленных
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
07:50, 22 июля 2026
Ветер с Апшерона
Все про аз-журналистику, в кавычках и без
Фото
17:40, 20 июля 2026
Горы слов. Литература Кавказа
Виктор Астафьев, «Ловля пескарей в Грузии». Рассказ, на который обиделись грузины
Фото
09:00, 17 июля 2026
Ветер с Апшерона
3
Телевизионная пытка
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Кадр изучение фотографии награждения Саакашвили Чигладзе на подлинность. Фото: "Детектор мифов" /https://mythdetector.com/ka/giorgi-tchighladzis-da-mikheil-saakashvilis/
27 июля 2026, 21:53
Кампания фейков запущена в соцсетях после инцидента с туристками в Телави

Молодой человек признает вину перед камерой. 27 июля 2026 г. Скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
27 июля 2026, 17:59
Житель Краснодара извинился на камеру за съемку последствий атаки БПЛА

Заправка в Дагестане. Фото: https://riadagestan.ru/
27 июля 2026, 10:50
Жители Дагестана потребовали от властей остановить рост цен на бензин

Пикет в Ереване. Скриншот публикации – https://t.me/rusnews/88581
26 июля 2026, 12:46
Участники акций в Ереване выразили поддержку российским заключенным

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше