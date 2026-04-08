×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:40, 8 апреля 2026

Освобожден задержанный силовиками в Южной Осетии гражданин Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

КГБ Южной Осетии отчиталось о выдворении за пределы республики Зураба Гачечиладзе, которого обвинили в нарушении границы.

Как писал "Кавказский узел", в феврале силовики в Южной Осетии освободили гражданина Грузии, задержанного 9 августа 2025 года за пересечение границы в Ахалгори (осетинское название – Ленингор).

Силовики в Южной Осетии регулярно задерживают жителей Грузии по обвинению в нарушении границы. Так, в сентябре 2025 года в Знаурском районе Южной Осетии (около села Земо Хвити Горийского муниципалитета Грузии) силовики задержали гражданина Грузии, который, по их данным, незаконно пересек границу. Мужчина заявил, что хотел навестить родственников в селе Исак-кау.

Из заключения в Цхинвале освобождён житель города Хашури, 43-летний Зураб Гачечиладзе. Он был задержан 2 апреля и обвинен, в «незаконном пересечении границы Южной Осетии в окрестностях села Вахтана Знаурского района. Сегодня Гачечиладзе был выдворен за пределы республики, цитирует сообщение пресс-службы КГБ ИА «Рес».

В СГБ Грузии заявили, что «гражданин Грузии, незаконно задержанный 2 апреля 2026 года, освобождён и находится на территории, контролируемой центральными властями». По информации ведомства, в процессе освобождения гражданина Грузии из незаконного заключения активно использовался механизм «горячей линии» с непосредственным участием Миссии наблюдателей Европейского союза в Грузии, приводит сообщение ведомства Interpressnews.

В июне 2025 года народный защитник Грузии обнародовал доклад о том, что за 2024 год на линии разграничения были задержаны 70 человек, из них 36 - на границе с Южной Осетией, 34 - на границе с Абхазией, в том числе две женщины и двое несовершеннолетних.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу) "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения. Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
