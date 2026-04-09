Помощь Чимаева “братским народам” Дагестана отправилась в район с чеченским населением

Дома примерно 1400 человек в селах Хасавюртовского района после затопления непригодны для жизни, вода уничтожила также их скот и хозяйства. Села, пострадавшие в первые дни наводнения, получают большое количество гуманитарной помощи, но еще семь грузовиков добавил чемпион UFC Хамзат Чимаев.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находятся около 1,5 млн жителей. Уровень ЧС в республике решено повысить с регионального до федерального на фоне прогнозов о третьей волне непогоды. Ряд регионов юга России отправили партии гуманитарной помощи для пострадавших от подтоплений жителей Дагестана. Только в Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации за утрату имущества и 297 заявлений о причинении вреда здоровью. В городе работают 13 пунктов размещения для людей, которым пришлось покинуть свои дома из-за затопления.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов.

Около 1400 жителей Хасавюрта были эвакуированы в пункт временного размещения во время наводнения. Значительные разрушения в результате паводков еще во время первой волны стихии получили несколько местных сел, в том числе Адильотар, Тутлар, Новое Цилитли, Кадыротар и Ботаюрт, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” представитель администрации района.

“В Адильотаре потоки воды снесли школу, хозяйственные постройки, жилые дома, сараи и птичники. Тут подтоплено более 460 домов, жителей эвакуировали в пункты временного размещения, часть разместилась у родственников. В селе Новое Цилитли пострадали 120 хозяйств. Из больницы в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациентов”, - рассказал представитель администрации.

МЧС Дагестана 7 апреля сообщило, что в Хасавюртовском районе специалисты продолжают оказывать помощь жителям сел Адильотар, Тутлар и Цияб Цилитли. В этих населенных пунктах также ведется мониторинг уровня воды.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев проинформировал через официальный канал, что в Дагестан по поручению Рамзана Кадырова были направлены “дополнительные силы и средства” для ликвидации последствий паводков. “Мы вместе с братскими народами переживаем это испытание”, - отметил Солтаев. Также он сообщил, что чемпион UFC Хамзат Чимаев отправил в Дагестан “большой гуманитарный груз”, - десять грузовых фур с продуктами питания и предметами первой необходимости для семей, оставшихся без крова. Большая часть этого груза, - семь фур, - отправилась только в Хасавюртовский район Дагестана, уточнило государственное информагентство ТАСС.

Чеченцы составляют значительную часть жителей Хасавюртовского района: согласно данным переписи населения, на 2010 год их доля в составе населения превышала 22% (32277 человек из 142 784). Это третья по величине национальная группа в муниципалитете после кумыков и аварцев. Хамзат Чимаев пользуется особой благосклонностью Рамзана Кадырова: глава Чечни был гостем на свадьбе спортсмена и неоднократно дарил ему дорогие автомобили.

Как отмечает житель Хасавюртовского района Аслан, к 8 апреля ситуация несколько стабилизировалась. “Подтоплений стало меньше. В первых числах апреля очень много сел затопило, был большой падеж скота”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Блогер Расул Маазов совместно с волонтерами объездил населенные пункты Кадыротар, Адильотар и Новое Цилитли, а также посетил пункт временного размещения в Сивухе. Об этой поездке он написал в своем Telegram-канале “Спросите у Расула”.

По словам блогера, в эти села и в специальные пункты приема ежедневно поступает большой объем гуманитарной помощи.

“Объемы настолько велики, что на ряде площадок отсутствуют возможности для ее дальнейшего хранения. Так, в Сивухе полностью заполнены спортзал, кухонные и бытовые помещения, в связи с чем прием гуманитарной помощи временно приостановлен. Аналогичная ситуация наблюдается в Ичичали, где также переполнен спортзал и отсутствуют свободные складские площади. Перегружены места хранения на территории районной администрации, а также в селе Кадыротар”, - рассказал Маазов.

