03:53, 9 апреля 2026

Помощь Чимаева “братским народам” Дагестана отправилась в район с чеченским населением

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дома примерно 1400 человек в селах Хасавюртовского района после затопления непригодны для жизни, вода уничтожила также их скот и хозяйства. Села, пострадавшие в первые дни наводнения, получают большое количество гуманитарной помощи, но еще семь грузовиков добавил чемпион UFC Хамзат Чимаев.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане находятся около 1,5 млн жителей. Уровень ЧС в республике решено повысить с регионального до федерального на фоне прогнозов о третьей волне непогоды. Ряд регионов юга России отправили партии гуманитарной помощи для пострадавших от подтоплений жителей Дагестана. Только в Махачкале от пострадавших поступило 82,9 тысячи запросов на единовременную помощь, более 10 тысяч заявлений на компенсации за утрату имущества и 297 заявлений о причинении вреда здоровью. В городе работают 13 пунктов размещения для людей, которым пришлось покинуть свои дома из-за затопления. 

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Более 6200 человек пострадали в Дагестане от наводнения, сообщил 7 апреля глава республики Сергей Меликов

Около 1400 жителей Хасавюрта были эвакуированы в пункт временного размещения во время наводнения. Значительные разрушения в результате паводков еще во время первой волны стихии получили несколько местных сел, в том числе Адильотар, Тутлар, Новое Цилитли, Кадыротар и Ботаюрт, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” представитель администрации района. 

“В Адильотаре потоки воды снесли школу, хозяйственные постройки, жилые дома, сараи и птичники. Тут подтоплено более 460 домов, жителей эвакуировали в пункты временного размещения, часть разместилась у родственников. В селе Новое Цилитли пострадали 120 хозяйств. Из больницы в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациентов”, - рассказал представитель администрации.

МЧС Дагестана 7 апреля сообщило, что в Хасавюртовском районе специалисты продолжают оказывать помощь жителям сел Адильотар, Тутлар и Цияб Цилитли. В этих населенных пунктах также ведется мониторинг уровня воды.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев проинформировал через официальный канал, что в Дагестан по поручению Рамзана Кадырова были направлены “дополнительные силы и средства” для ликвидации последствий паводков. “Мы вместе с братскими народами переживаем это испытание”, - отметил Солтаев. Также он сообщил, что чемпион UFC Хамзат Чимаев отправил в Дагестан “большой гуманитарный груз”, - десять грузовых фур с продуктами питания и предметами первой необходимости для семей, оставшихся без крова. Большая часть этого груза, - семь фур, - отправилась только в Хасавюртовский район Дагестана, уточнило государственное информагентство ТАСС. 

Чеченцы составляют значительную часть жителей Хасавюртовского района: согласно данным переписи населения, на 2010 год их доля в составе населения превышала 22% (32277 человек из 142 784). Это третья по величине национальная группа в муниципалитете после кумыков и аварцев. Хамзат Чимаев пользуется особой благосклонностью Рамзана Кадырова: глава Чечни был гостем на свадьбе спортсмена и неоднократно дарил ему дорогие автомобили. 

Как отмечает житель Хасавюртовского района Аслан, к 8 апреля ситуация несколько стабилизировалась. “Подтоплений стало меньше. В первых числах апреля очень много сел затопило, был большой падеж скота”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. 

Блогер Расул Маазов совместно с волонтерами объездил населенные пункты Кадыротар, Адильотар и Новое Цилитли, а также посетил пункт временного размещения в Сивухе. Об этой поездке он написал в своем Telegram-канале “Спросите у Расула”. 

По словам блогера, в эти села и в специальные пункты приема ежедневно поступает большой объем гуманитарной помощи. 

“Объемы настолько велики, что на ряде площадок отсутствуют возможности для ее дальнейшего хранения. Так, в Сивухе полностью заполнены спортзал, кухонные и бытовые помещения, в связи с чем прием гуманитарной помощи временно приостановлен. Аналогичная ситуация наблюдается в Ичичали, где также переполнен спортзал и отсутствуют свободные складские площади. Перегружены места хранения на территории районной администрации, а также в селе Кадыротар”, - рассказал Маазов.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

События
21:47, 8 апреля 2026
Жительниц Кабардино‑Балкарии оштрафовали за анонсированный властями автопробег
19:47, 8 апреля 2026
Суд в Краснодаре наложил арест на имущество бывшей судьи Елены Хахалевой
17:51, 8 апреля 2026
Прокуратура потребовала изъять имущество бывшего губернатора Ростовской области
15:58, 8 апреля 2026
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
13:10, 8 апреля 2026
МВД попросило суд отменить компенсацию родным Халита Мустафаева
08:16, 8 апреля 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
Все события дня
Новости
Гудермесский городской суд. Фото корреспондента "Кавказского узла".
01:43, 13 марта 2026
Мать Кардашова выразила недоверие суду в Чечне
Коран и финики. Фото: Masjid Pogung Dalangan / Unsplash.com
21:57, 10 марта 2026
Исламоведы объяснили особенности исчисления закята в Чечне и Дагестане
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Айшат Баймурадова в Ереване. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:53, 3 марта 2026
Убийцы Айшат Баймурадовой угрожали ее знакомому уроженцу Дагестана
Мечеть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
22:39, 17 февраля 2026
Муфтияты республик Северного Кавказа назвали даты начала Рамадана
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС РФ
08 апреля 2026, 14:53
Власти Дагестана рапортовали о выплатах семьям жертв наводнения 

Халит Мустафаев. Скриншот фото "Блокнот Ставрополь" https://bloknot-stavropol.ru/themes/ubiystvo_khalita_mustafaeva/.
08 апреля 2026, 13:10
МВД попросило суд отменить компенсацию родным Халита Мустафаева

Канатная дорога на "Эльбрусе". Фото: https://pravitelstvo.kbr.ru/news/na-kurorte-elbrus-k-2028-godu-poyavitsya-novaya-kanatnaya-doroga-azau-mir.html
08 апреля 2026, 11:05
Три канатные дороги на "Эльбрусе" закрыты из-за непогоды

Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.Ру.
07 апреля 2026, 22:08
Уроженцы Кавказа объявили голодовку в СИЗО Таганрога

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
