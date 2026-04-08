×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:47, 8 апреля 2026

Жительниц Кабардино‑Балкарии оштрафовали за анонсированный властями автопробег

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Черекский районный суд  оштрафовал на 20 тысяч рублей Алину Тайсмакулову и Асият Кайгермазову по протоколам об организации массовой акции в День возрождения балкарского народа. Автопробег был анонсирован властями.   

Как писал "Кавказский узел", 28 марта 2025 года в городах и селах Кабардино-Балкарии прошли концерты, выставки и народные гуляния, приуроченные к Дню возрождения балкарского народа. В Черекском районе более 70 всадников провели конный пробег.

В судебных постановлениях сказано, что Тайсмакулова и Кайгермазова 28 марта организовали "демонстрацию, с участием около 50-ти транспортных средств с использованием национальных атрибутов в виде балкарских флагов". Координация мероприятия проходила в группе в WhatsApp*.

Также в постановлениях указано, что полиция в протоколах сослалась на ответ республиканского министерства по делам национальностей и общественных проектов от 31 марта, о том, что женщины не уведомляли о проведении публичного мероприятия.

Обвиняемые свою вину в суде признали. Суд признал их виновными в нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и приговорил их к административному штрафу в размере 20 тысяч рублей, следует из решений суда, на которые обратила внимание "Медиазона"**.

При этом автопробег 28 марта официально анонсировался республиканскими и муниципальными властями. Так, он нем сообщала администрация Черекского района в своем Telegram-канале 25 марта. Автомобили собрались у здания администрации Черекского района, а затем отправились в сторону Голубых озер.

"28 марта состоится ежегодный автопробег. Торжественное открытие начнется в 9:00 на площади у здания районной администрации", - информировала администрация Черекского района в Telegram-канале.

"Одним из самых масштабных событий стал традиционный автопробег по Черекскому ущелью, собравший более 100 автолюбителей из разных районов Кабардино-Балкарии, гостей из Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области", - сообщила 28 марта пресс-служба главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

"Кавказский узел" также писал, что Верховный суд Кабардино-Балкарии утвердил решение Нальчикского горсуда, который счел законным и обоснованным отказ властей республики согласовать массовое шествие в День памяти адыгов по главной улице Нальчика. 

Напомним, операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. За это время в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней пути умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Депортация отразилась на всех балкарских семьях, память о ней передается из поколения в поколение. Важно хранить память о тех, кто не вернулся из депортации, рассказали участники траурного митинга в Нальчике, приуроченного к 80-летию депортации. Последствия депортации и спустя 80 лет отражаются на судьбах балкарцев, в частности, за время высылки погибли многие представители народа, а реабилитацию нельзя считать полной, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители общественных организаций. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Все события дня
Последние записи в блогах
