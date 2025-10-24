ВС Кабардино-Балкарии узаконил отказ в шествии черкесским активистам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Кабардино-Балкарии утвердил решение Нальчикского горсуда, который счел законным и обоснованным отказ властей республики согласовать массовое шествие в День памяти адыгов по главной улице Нальчика.

Как писал "Кавказский узел", по итогам шествия с черкесскими флагами 21 мая, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, в Нальчике были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. Единственная женщина из восьми задержанных, Марина Калмыкова, была освобождена после трех суток ареста 25 мая. Хусейн Гугов, Зубер Еуаз, Тимур Нахушев, Казбек Мамиков и Башир Ероков вышли на свободу 27 мая, под стражей остались Идар Ципинов и Беслан Гедгафов. Тимур Нахушев и Зубер Еуаз обжаловали решения Нальчикского горсуда, суд сократил им сроки ареста на один день. В июне министр по делам национальностей Кабардино-Балкарии заявил, что вопрос о задержаниях участников шествия в Нальчике должен решаться в суде.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года.

Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес сегодня решение по жалобе активиста, который требовал признать незаконным отказ властей в согласовании шествия в День памяти адыгов по проспекту Ленина в Нальчике 21 мая. С иском в суд обратился местный житель Алик Шашев, который был заявителем акции, ответчиком по иску выступало министерство по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарии.

Шашев указывал, что 7 мая 2025 года он обратился в министерство с уведомлением о проведении пешего шествия, а за день до запланированной акции получил уведомление об отказе. Отказ был мотивирован тем, что "не было соблюдено требование закона КБР "О проведении публичных мероприятий" о том, что уведомление представляется организатором лично по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Министерство также ссылалось на угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов, обосновывая свое решение не проводить публичные мероприятия с участием большой численности граждан. Шашев с основаниями отказа не согласился: он указал, что принес уведомление, предоставив свой паспорт сотруднику управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации главы Кабардино-Балкарии, его личность проверили, после чего приняли и зарегистрировали его письмо, что подтверждается отметкой и печатью на уведомлении.

Довод об угрозе атак БПЛА Шашев в иске опроверг тем, в тот же день возле памятника "Древо жизни" состоялся траурный митинг, который собрал намного больше людей, чем планировалось для участия в шествии. Кроме того, на митинге присутствовало руководство республики.

Активист отметил, что отказ в проведении шествия имел негативные последствия: люди утром собрались для участия нем, не зная об отказе, так как он не успел их проинформировать. В результате группа активистов, которые возглавляли шествие, были задержаны и несколько суток провели в изоляторе. Алик Шашев указал, что отказ в согласовании шествия нарушил его конституционное право на свободу выражения мнения и свободу митингов, шествий и пикетирования.

Истец просил суд признать отказ незаконным, представитель министерства подтвердил изложенную в отказе позицию и просил суд отказать в удовлетворении иска. Нальчикский городской суд, который первоначально рассмотрел иск 7 июля, пришел к выводу, что права истца не были нарушены, и отклонил его требования.

"Заявителю было предложено принять участие в траурном митинге у памятника "Древо жизни" 21 мая 2025 года, таким образом, права административного истца отказом в согласовании его заявки не нарушались. Он имел возможность принять участие в мероприятиях, проводимых в этот день. (...) Довод административного истца о том, что он предоставил паспорт уполномоченному лицу, не подтвержден", - говорится в решении суда. Это решение, которое Шахов обжаловал, Верховный суд республики сегодня оставил без изменения.

Отношение к памяти о Кавказской войне остается сильно политизированным, власти все активнее возвращаются к имперским трактовкам событий, игнорируя главные ее уроки: попытки насильственной унификации и разрушение систем местного самоуправления углубляют противоречия и конфликты, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" историки.

