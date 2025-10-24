×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:58, 24 октября 2025

ВС Кабардино-Балкарии узаконил отказ в шествии черкесским активистам

Сотрудники полиции общаются с участниками шествия в Нальчике. 21 мая 2025 года. Фото: https://www.facebook.com/groups/195437187330583/posts/2838639603010315/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Кабардино-Балкарии утвердил решение Нальчикского горсуда, который счел законным и обоснованным отказ властей республики согласовать массовое шествие в День памяти адыгов по главной улице Нальчика. 

Как писал "Кавказский узел", по итогам шествия с черкесскими флагами 21 мая, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, в Нальчике были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. Единственная женщина из восьми задержанных, Марина Калмыкова, была освобождена после трех суток ареста 25 мая. Хусейн Гугов, Зубер Еуаз, Тимур Нахушев, Казбек Мамиков и Башир Ероков вышли на свободу 27 мая, под стражей остались Идар Ципинов и Беслан Гедгафов. Тимур Нахушев и Зубер Еуаз обжаловали решения Нальчикского горсуда, суд сократил им сроки ареста на один день. В июне министр по делам национальностей Кабардино-Балкарии заявил, что вопрос о задержаниях участников шествия в Нальчике должен решаться в суде.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. 

Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес сегодня решение по жалобе активиста, который требовал признать незаконным отказ властей в согласовании шествия в День памяти адыгов по проспекту Ленина в Нальчике 21 мая. С иском в суд обратился местный житель Алик Шашев, который был заявителем акции, ответчиком по иску выступало министерство по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарии. 

Шашев указывал, что 7 мая 2025 года он обратился в министерство с уведомлением о проведении пешего шествия, а за день до запланированной акции получил уведомление об отказе. Отказ был мотивирован тем, что "не было соблюдено требование закона КБР "О проведении публичных мероприятий" о том, что уведомление представляется организатором лично по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Министерство также ссылалось на угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов, обосновывая свое решение не проводить публичные мероприятия с участием большой численности граждан. Шашев с основаниями отказа не согласился: он указал, что принес уведомление, предоставив свой паспорт сотруднику управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации главы Кабардино-Балкарии, его личность проверили, после чего приняли и зарегистрировали его письмо, что подтверждается отметкой и печатью на уведомлении.

Довод об угрозе атак БПЛА Шашев в иске опроверг тем,  в тот же день возле памятника "Древо жизни" состоялся траурный митинг, который собрал намного больше людей, чем планировалось для участия в шествии. Кроме того, на митинге присутствовало руководство республики.

Активист отметил, что отказ в проведении шествия имел негативные последствия: люди утром собрались для участия нем, не зная об отказе, так как он не успел их проинформировать. В результате группа активистов, которые возглавляли шествие, были задержаны и несколько суток провели в изоляторе. Алик Шашев указал, что отказ в согласовании шествия нарушил его конституционное право на свободу выражения мнения и свободу митингов, шествий и пикетирования.

Истец просил суд признать отказ незаконным, представитель министерства подтвердил изложенную в отказе позицию и просил суд отказать в удовлетворении иска. Нальчикский городской суд, который первоначально рассмотрел иск 7 июля, пришел к выводу, что права истца не были нарушены, и отклонил его требования.

"Заявителю было предложено принять участие в траурном митинге у памятника "Древо жизни" 21 мая 2025 года, таким образом, права административного истца отказом в согласовании его заявки не нарушались. Он имел возможность принять участие в мероприятиях, проводимых в этот день. (...) Довод административного истца о том, что он предоставил паспорт уполномоченному лицу, не подтвержден", - говорится в решении суда. Это решение, которое Шахов обжаловал, Верховный суд республики сегодня оставил без изменения. 

Отношение к памяти о Кавказской войне остается сильно политизированным, власти все активнее возвращаются к имперским трактовкам событий, игнорируя главные ее уроки: попытки насильственной унификации и разрушение систем местного самоуправления углубляют противоречия и конфликты, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:23, 25 октября 2025
Названы имена пяти убитых на Украине военных из Дагестана
20:42, 24 октября 2025
Минюст РФ признал иноагентом азербайджанского журналиста
19:20, 24 октября 2025
Двое бойцов из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
18:48, 24 октября 2025
Отца погибшего военного оштрафовали за дискредитацию армии на Кубани
15:59, 24 октября 2025
Возобновлена подача света в дома жителей Новошахтинска
12:08, 24 октября 2025
Военнослужащий из Хасавюрта убит на Украине
Все события дня
Новости
19:20, 24 октября 2025
Двое бойцов из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
14:03, 24 октября 2025
Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы
Нападение на силовиков в Нальчике. 4 июля 2025 г. Скриншот видео t.me/breakingmash
18:07, 23 октября 2025
Дошло до суда дело о нападении на силовиков в Нальчике
03:56, 23 октября 2025
Лариса Тупцокова сообщила о допросах родных и обысках в их доме
Человек со смартфоном в руках. Фото: Jonas Leupe / Unsplash.com
01:50, 23 октября 2025
Telegram и WhatsApp* на юге России заблокированы властями
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
11:47, 20 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Окна без света. Новостройки, в которых не живут
Фото
15:21, 16 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Медсестру из Нальчика уличили в краже лекарств
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Бойцы новой группы, отправленной из Грозного 24 октября. Кадр видео Рамзан Кадыров / Telegram
24 октября 2025, 22:57
Кадыров отчитался о новой отправке группы бойцов на фронт

Возвращение семей в Ходжалинский район. Октябрь 2025 г. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/video/276395
24 октября 2025, 16:58
26 азербайджанских семей возвращены в сёла Ходжалинского района

Уборка мазута на Кубани. 23 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/14316?single
24 октября 2025, 13:07
Муниципальные чиновники подключились к уборке выбросов мазута на Кубани

Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
24 октября 2025, 03:30
Суд в Баку повторно запретил арестованной журналистке выйти замуж

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше