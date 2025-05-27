Пять участников шествия в Нальчике вышли на свободу после ареста

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Из спецприемника освобождены пять черкесских активистов, задержанных во время шествия с черкесскими флагами в Нальчике. Еще два участника шествия остаются под арестом.

Как писал "Кавказский узел", в ходе шествия с черкесскими флагами, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, в Нальчике были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. Единственная женщина из восьми задержанных, Марина Калмыкова, была освобождена после трех суток ареста 25 мая.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года.

Об освобождении пятерых арестованных активистов сегодня сообщил черкесский активист Мартин Кочесоко*. Он опубликовал видео встречи активистов у ворот спецприемника их соратниками.

“Выпустили некоторых черкесских героев, которых арестовали за участие в шествии в честь памяти павших за свободу Черкесии”, - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кочесоко*, освобождены Хусейн Гугов, Зубер Ивазов, Тимур Нахушев, Казбек Мамиков и Башир Ероков. В заключении еще остаются двое активистов - Идар Ципинов и Беслан Гедгафов.

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