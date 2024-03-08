Активисты оценили влияние депортации на судьбу балкарского народа

08 марта 2024, 21:38

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Последствия депортации и спустя 80 лет отражаются на судьбах балкарцев, в частности за время высылки погибли многие представители народа, а реабилитацию нельзя считать полной, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители общественных организаций. По их мнению, в последние годы числом неформальных мероприятий по случаю годовщины депортации сократилось, вспоминать о погибших предпочитают в семейном кругу.

Как писал "Кавказский узел", депортация отразилась на всех балкарских семьях, память о ней передается из поколения в поколение. Важно хранить память о тех, кто не вернулся из депортации, рассказали участники траурного митинга в Нальчике, приуроченного к 80-летию депортации.

Операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. За это время в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней пути умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Отношение советской власти к репрессированным народом было одинаковое, считает глава "Совета старейшин балкарского народа" Исмаил Сабанчиев. "Никаких особенностей депортации балкарцев в отличие от других репрессированных народов нет. Отношение и методы к репрессированным народам были одни и те же. Жестокость, бесчеловечность были проявлены по отношению ко всем народам. Не щадили ни детей, ни стариков", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, последствия сталинского решения все еще сказываются на балкарцах. "В 1989 году Верховный Совет принял указ, что все эти народы реабилитированы. Через два года российские власти тоже продублировали этот закон. Но последствия репрессий до сих пор есть. Балкарцы хотели и по сей день хотят, чтобы была своя республика. И она была бы, если бы стольких балкарцев не убили в результате репрессий. Нас было бы в несколько раз больше. Кроме этого ни разу балкарец не был руководителем КБР. Нам бы этого очень хотелось. Вот такие проблемы существуют", - отметил он.

Он также добавил, что 8 марта в каждая балкарская семья вспоминает жертв политических репрессий. "Мероприятия в основном проводятся властями. А все, что не касается организованных властями мероприятий, сводится к поминанию жертв в семейном кругу. Каждая семья вспоминает жертв репрессий, отдаёт дань памяти, чтит память всех, кто пострадал от советской власти", - указал он.

Руководитель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков также считает, что политика советских властей была одна и та же в отношении всех народов, которые подверглись репрессиям. "В целом методы советской власти, их политика была одинаковой по отношению ко всем народам, в отношении которых было решение о репрессиях. Везде действовали одни и те же методы. Опустошить территории от народов. Для этого они особо не выбирали методы. Применялись самые жестокие способы репрессий", - сказал он «Кавказскому узлу».

Он уверен, что реабилитация балкарцев не была полной."Да не только балкарцев. Разве есть хоть один народ, которые считает, что реабилитация была полной? Мне кажется таких народов нет. Все до сих испытывают последствия тех страшных событий. Никто не может говорить о полной реабилитации, когда все эти народы были на грани исчезновения", - отметил он.

Хатажуков добавляет, что с каждым годом мероприятий становится все меньше и меньше. "Каждый год власти проводят официальные мероприятия, возложение цветов, выступления. Еще пару лет назад после официальных мероприятий неправительственные организации проводили свои мероприятия, обсуждения. Но в последние два года, кажется, такие мероприятия уже не проводятся. В узком семейном кругу люди отдают дань памяти жертвам репрессий", - рассказал он.

Руководитель местного отделения партии "Яблоко" Хаким Кучмезов считает, что к балкарцам было более жестокое отношение во время репрессий. "Мне кажется, одна особенность была. Я могу сказать, что это особо жесткое отношение к детям, которых просто на просто убивали. Около 100 детей было убито. Но в если говорить в общих чертах, то ко всем кавказским народам было плюс-минус одно и то же отношение. Советские власти не сильно задумывались о методах. Просто была выбрана тактика звериной жестокости и все", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Общее число депортированных балкарцев в местах вселения составило 37 044 человек, (не считая 562, умерших по дороге), направленных в Киргизию (около 60%) и в Казахстан. К октябрю их оставалось 33 100. Разницу следует списывать не только на смертность, но и на то, что среди балкарцев, как оказалось, было изрядно и кабардинцев, прихваченных с собой по оплошности (их, как правило, отправляли назад)", - говорится в книге историка Павла Поляна "Не по своей воле. История и география принудительных миграций в СССР".

Он полагает, что им удалось более-менее преодолеть последствия высылки. "Года два назад балкарцам, если можно так сказать, в какой-то степени удалось преодолеть последствия репрессий. Почему? Объясню. До этого у нас рождаемость была очень слабая, социальные условия были сложными, народ заново выстраивал инфраструктуру. А с позапрошлого года началась нормальная жизнь., рождаемость на высоком уровне. И здесь нет заслуги государства. Все благодаря стараниям народа", - подчеркнул он.

По его словам, в последние годы проводятся только официальные мероприятия в память о жертвах репрессий. "Все остальное сводится к поминанию жертв в семейном кругу. Раньше было много мероприятий, встреч, обсуждений. Я 10 лет работал в общественной организации «Алан», мы проводили разные мероприятия, но в последние годы мероприятий стало меньше", - указал он.

8 марта в Кабардино-Балкарии принято посещать могилы родственников, переживших депортацию, а старшие рассказывают молодому поколению о пережитом в высылке, рассказали в марте 2024 года "Кавказскому узлу" жители Кабардино-Балкарии.

Напомним, 5 марта, в преддверии 80-й годовщины депортации, ингушские старейшины записали видеообращение к балкарцам. Сталинский режим в 1944 году подверг депортации народы Кавказа, необоснованно объявив их врагами, несмотря на то, что в это же время их представители сражались на фронте, отметили авторы обращения.

26 февраля стало известно, что нальчанин Олег Келеметов направил заявление в Следком, потребовав провести проверку решений Госкомитета обороны (ГКО) СССР о депортации народов Кавказа в 1944 году. Келеметов считает, что решения ГКО о выселении калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и крымских татар нарушили Конституцию и Уголовный кодекс СССР.

"Кавказским узлом" подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей.

Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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