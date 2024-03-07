Неофициальные мероприятия стали традицией дня памяти жертв депортации балкарцев

07 марта 2024, 12:59

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Балкарские активисты подали заявку на проведение митинга в память о жертвах депортации, однако власти предложили им присоединиться и принять участие к официальным акциям Дня Памяти. В этот день в республике принято посещать могилы родственников, переживших депортацию, а старшие рассказывают молодому поколению о пережитом в высылке, рассказали жители Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", 8 марта в Кабардино-Балкарии отмечается годовщина депортации балкарского народа. В 2023 году акции памяти жертв 79-й годовщины депортации прошли, в том числе, в Нальчике и Кенже.

Операция по выселению балкарцев прошла в Кабардино-Балкарии 8 марта 1944 года. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

В Нальчике 8 марта основное мероприятие, митинг памяти жертв депортации, пройдет на Мемориале жертвам репрессий балкарского народа в микрорайоне Долинск, рассказала исполнительный директор общественной организации "Совет старейшин балкарского народа" (ССБН) Тамара Гериева.

"Мы подали заявку на проведение митинга и нам предложили присоединиться к официальной части мероприятия, которое организует и проводит правительство республики", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

На митинг соберутся жители Хасаньи, Белой Речки и Нальчика балкарской национальности. В районах также пройдут памятные мероприятия, добавила Гериева.

8 марта во всех школах Кабардино-Балкарии пройдут уроки памяти, фотовыставки, книжные выставки, показ фильма о депортации "Дорога на край жизни", сообщило министерство культуры республики.

В Кабардино-Балкарии в последние годы мероприятия в память о жертвах депортации организовывают и проводят власти республики. После возложения цветов к мемориалу, члены правительства осматривают экспозицию в музее, расположенном на территории мемориала, посвященную истории депортации. После официальной части мероприятия слово предоставляется активистам, передал корреспондент "Кавказского узла".

Жительница поселка Хасанья Марзият Холаева рассказала, что 6 марта она выступала в школе №16, где поделилась воспоминаниями о годах депортации. "8 марта я приду к Мемориалу и буду там вместе со всеми", – сказала Холаева корреспонденту "Кавказского узла".

В домашней обстановке балкарцы предпочитают отмечать Международный женский день, а не вспоминать о трагедии, тем более, что людей, которые пережили высылку, осталось не так уж и много. В основном, есть те, кто родились в те годы. Для них это история, отметила Холаева.

Нальчанка Людмила Кульбаева рассказала, что в ее семье ограничиваются поминанием жертв депортации. "Мне было пять лет, когда мы возвращались. Мало, что помню. Никак по-особому мы не отмечаем, грусть в душе", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Активист Руслан Кучмезов поделился, что 8 марта навестит могилы своих родственников, переживших депортацию. "К сожалению, человечество из своей отрицательной истории не делает никаких выводов, иначе бы военачальникам, отдававшим преступные приказы, не ставили памятники", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Из культурных мероприятий можно также отметить персональную выставку работ художника Мусаби Габоева, на которой представлены изготовленные им предметы дизайна традиционной балкарской культуры. Здесь же демонстрируется выставка балкарских войлочных ковров – киизов, из коллекции Рашита Локьяева, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 5 марта, в преддверии 80-й годовщины депортации, ингушские старейшины записали видеообращение к балкарцам. Сталинский режим в 1944 году подверг депортации народы Кавказа, необоснованно объявив их врагами, несмотря на то, что в это же время их представители сражались на фронте, отметили ингушские старейшины.

Напомним, в 2022 году историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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