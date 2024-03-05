Ингушские старейшины обратились к балкарцам в преддверии годовщины депортации

05 марта 2024, 08:17

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Сталинский режим в 1944-м году подверг депортации народы Кавказа, необоснованно объявив их врагами, несмотря на то, что в это же время их представители сражались на фронте, отметили ингушские старейшины в обращении к балкарскому народу по случаю 80-й годовщины его выселения в Среднюю Азию.

Как сообщал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии годовщина депортации балкарского народа отмечается 8 марта. В 2023 году акции памяти жертв 79-й годовщины депортации прошли, в том числе, в Нальчике и Кенже.

Операция по выселению балкарцев прошла в Кабардино-Балкарии 8 марта 1944 года. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Обращение ингушских старейшин к балкарскому народу к 80-летию выселения в Казахстан и Среднюю Азию было опубликовано сегодня ночью в Instagram-паблике* themagastimes.

На видео показаны около 50 мужчин, они стоят на территории Мемориала памяти и славы в Назрани. Большинство из них – пожилые. Мужчины одеты в национальную одежду, на их головах – папахи. Один из них держит в руках флаг Ингушетии, другой читает текст обращения с листа бумаги.

"Дорогие братья балкарцы! 80 лет назад вы столкнулись с чудовищным актом репрессий по отношению к своему народу", – зачитал он.

Сталинский режим огульно объявил народы врагами и подверг выселению со своей родины в Казахстан и Киргизию, отметили в обращении ингушские старейшины. "В тот праздничный весенний день 1944 года самым кощунственным образом подверглись 37 тысяч человек. В большинство своем – это старики, женщины, дети", – сказано в обращении.

Старейшины напомнили, что многие сыновья тех, кого депортировали, а также их отцы и мужья в этот момент сражались на фронте. "Двумя неделями ранее таким же подлым, коварным образом тотальному выселению были подвергнуты все чеченцы и ингуши", – отметили ингушские старейшины.

В завершение участники обращения помолились о жертвах депортации.

Это видео в Instagram-паблике* themagastimes, на который подписаны около 253 тысяч пользователей, на 08.20 мск 5 марта набрало 564 отметки "нравится" и 38 комментариев. Их авторы поддержали ингушских старейшин.

Напомним, 26 февраля стало известно, что житель Нальчика Олег Келеметов направил заявление в Следком, в котором потребовал провести проверку решений Госкомитета обороны (ГКО) СССР о депортации народов Кавказа в 1944 году. Келеметов считает, что решения ГКО о выселении калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и крымских татар нарушили Конституцию Советского Союза и Уголовный кодекс СССР.

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей.

"Кавказский узел" также писал, что в 2022 году историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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