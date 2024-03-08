Жители Кабардино-Балкарии призвали хранить память о депортации

08 марта 2024, 16:38

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Депортация отразилась на всех балкарских семьях, память о ней передается из поколения в поколение. Важно помнить тех, кто не вернулся из депортации, рассказали участники траурного митинга в Нальчике, приуроченного к 80-летию депортации.

Операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. За это время в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней пути умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

У Мемориала жертвам политических репрессий балкарского народа сегодня состоялся митинг, на котором присутствовали представители общественности, руководство республики, духовные лица, СМИ.

Уполномоченный по правам человека при Главе республики Борис Зумакулов, который сам лично пережил депортацию, поблагодарил собравшихся, сказал, что среди тех, кто пришел отдать дань памяти, есть и представители других народов, проживающих в республике – кабардинцев, русских, что свидетельствует о том, что народы вместе и в горе, и в радости.

Далее Зумакулов обратился к людям того поколения, которое ушло из жизни, не вынеся депортацию, и могилы которых остались в степях Средней Азии. "Мы вас помним", - сказал он. Также Зумакулов поблагодарил балкарских женщин, которые "в неимоверно трудных условиях работали, не покладая рук, растили детей, берегли обычаи, и вселяли уверенность, что мы обязательно вернемся на нашу землю". Отвечая на реплику из толпы, почему до сих пор нет памятника балкарской женщине, Зумакулов, сказал, что замечание справедливое, и что такой памятник обязательно будет установлен. Вспомнил он и о поколении, которое, вернувшись домой, отстраивало инфраструктуру. "Мы помним ваши благие дела", - сказал он.

Депортацию Зумакулов назвал "варварским актом", который отложился в сознании народа как незаживающая рана. Зумакулов, перефразировав, процитировал строки Александра Блока. "Мы дети тяжких лет Балкарии. Забыть не в силах ничего", - сказал он, подчеркнув, что помня прошлое, надо смотреть в будущее. "Прошлое нам уже не подвластно, но будущее зависит от нас. Наша цель – построить общество, где бы уважались права человека, где была бы справедливость", - заключил он.

Представители мусульманского духовенства вознесли поминальную молитву. Председатель ДУМ Кабардино-Балкарии Хазретали Дзасежев сказал, что сегодня во всех мечетях республики пройдут службы, во время которых будут поминать погибших в годы депортации и просить для них милость Всевышнего.

После этого состоялось возложение цветов к Мемориалу.

Участники митинга рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о том, что значит для них депортация, как она отразилась на их семьях.

Жительница Нальчика Разият Шаваева сказала корреспонденту "Кавказского узла", что прошло 80 лет, а как будто это было вчера. "Я помню, когда я была маленькой, старшие об этих событиях говорили только шепотом, дома за огоньком. Для них оставалось загадкой – за что? Почему? У моего отца четверо братьев было на фронте, а их пожилые родители были объявлены врагами народа. У моей тети было семь сыновей. Из них шестеро на фронте, а родителей выслали. Они даже не доехали до места – умерли по пути. Нет ни одной балкарской семьи, которая бы не потеряла кого-то. Что сегодня мы можем сделать? Только прийти и вспомнить их, тех, кто остался там", - сказала Шаваева.

Жабраил Жабоев, исполнительный директор общественной организации "Алан", отметил, что когда с фронта стали возвращаться те балкарцы, которые воевали, для них было шоком, что их семьи высланы в Среднюю Азию. Многие даже не знали, куда именно выслана семья. Они были в большой растерянности. "Я сам родился в Казахстане,там было очень холодно. Температура иногда опускалась до минус 50 градусов. Жили сначала в землянках, потом потихоньку стали строить дома. Выживали, как могли. Как сказал поэт Кайсын Кулиев, "мой народ из камня выжмет молоко". Это о трудолюбии балкарцев", - подчеркнул он.

Как только Хрущев на XX съезде КПСС произнес свою историческую речь с осуждением культа личности, многие, не дожидаясь официальной реабилитации, стали возвращаться на родину. В числе первых был его дед. При этом все нажитое за 13 лет, оставил там, и вернувшись начал все заново строить. Это было в октябре 1956 года. Официально же первый эшелон реабилитированных балкарцев вернулся на родину в мае 1957 года, рассказал Жабоев корреспонденту "Кавказского узла".

Член правления Женсовета Нальчика Рахима Геккуева рассказала, что помнит, как ехали обратно, хотя ей было всего три года. "Очень хорошо помню товарный вагон, байковые одеяла, которыми мы укрывались. Не дай Бог, чтобы какой-нибудь народ пережил то, что пережили мы", -сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Журналистка, член партии "Яблоко" Амина Таппасханова о депортации знает со слов своих бабушек и дедушек. Сейчас все они ушли из жизни. Родители Амины детьми были высланы из Чегемского района. Со слов старших ей известно, что депортация проходила так быстро, что многие не успевали взять с собой даже самое необходимое. Семья отца попала на север Казахстана, в очень холодные места, семья матери сначала в Узбекистан, где также были очень неблагоприятные условия для жизни, но потом перебрались в Киргизию, где было чуть лучше. Очень много людей погибло. "Этот день – день воспоминания. Больше мы его никак не отмечаем", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

После всех траурных мероприятий участников митинга пригласили во Дворец курорта "Нальчик" на просмотр кинофильма "Дорога на край жизни", снятого в 1995 году режиссером Рубеном Мурадяном. В основе сюжета – события депортации.

8 марта в Кабардино-Балкарии принято посещать могилы родственников, переживших депортацию, а старшие рассказывают молодому поколению о пережитом в высылке, рассказали в марте 2024 года "Кавказскому узлу" жители Кабардино-Балкарии.

Напомним, 5 марта, в преддверии 80-й годовщины депортации, ингушские старейшины записали видеообращение к балкарцам. Сталинский режим в 1944 году подверг депортации народы Кавказа, необоснованно объявив их врагами, несмотря на то, что в это же время их представители сражались на фронте, отметили авторы обращения.

26 февраля стало известно, что нальчанин Олег Келеметов направил заявление в Следком, потребовав провести проверку решений Госкомитета обороны (ГКО) СССР о депортации народов Кавказа в 1944 году. Келеметов считает, что решения ГКО о выселении калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и крымских татар нарушили Конституцию и Уголовный кодекс СССР.

"Кавказским узлом" подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей.

Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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