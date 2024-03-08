Нальчане почтили память балкарцев в 80-ю годовщину депортации

08 марта 2024, 13:27

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Акции памяти жертв депортации балкарцев прошли в Нальчике в 80-ю годовщину тех событий. В "Мемориале жертвам репрессий балкарского народа" открылась обновленная экспозиция архивных документов и личных вещей репрессированных.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Кабардино-Балкарии отмечается годовщина депортации балкарского народа. В 2023 году по случаю 79-й годовщины депортации акции памяти прошли, в частности, в Нальчике и Кенже. В этом году балкарские активисты подали заявку на проведение митинга памяти жертвах депортации, однако власти предложили им присоединиться к официальным памятным акциям.

Операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. За это время в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней пути умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

В Кабардино-Балкарии прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине депортации балкарского народа, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава республики Казбек Коков, отметив, что принял участие в мероприятиях.

Публикация проиллюстрирована фотографиями возложения цветов к "Мемориалу жертвам репрессий балкарского народа" в Нальчике.

Фотографии с этого мероприятия опубликовал сегодня на своей странице во "ВКонтакте" и глава Чегемского района Юра Борсов. На кадрах видно, что около мемориала собрались не менее сотни людей. Мужчины и женщины разного возраста, а также дети несли цветы к мемориалу, следует из публикации чиновника.

В "Мемориале жертвам репрессий" сегодня открылась обновленная выставка экспонатов, сообщает на своем сайте ГТРК «Кабардино-Балкария». "Здесь хранятся личные вещи представителей балкарского народа, которые побывали в ссылке, фотографии и архивные документы. Особое место занимает скульптура «Материнское счастье»", - говорится в публикации.

8 марта в Кабардино-Балкарии принято посещать могилы родственников, переживших депортацию, а старшие рассказывают молодому поколению о пережитом в высылке, рассказали в марте 2024 года "Кавказскому узлу" жители Кабардино-Балкарии.

Напомним, 5 марта, в преддверии 80-й годовщины депортации, ингушские старейшины записали видеообращение к балкарцам. Сталинский режим в 1944 году подверг депортации народы Кавказа, необоснованно объявив их врагами, несмотря на то, что в это же время их представители сражались на фронте, отметили авторы обращения.

26 февраля стало известно, что нальчанин Олег Келеметов направил заявление в Следком, потребовав провести проверку решений Госкомитета обороны (ГКО) СССР о депортации народов Кавказа в 1944 году. Келеметов считает, что решения ГКО о выселении калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев и крымских татар нарушили Конституцию и Уголовный кодекс СССР.

"Кавказским узлом" подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей.

Решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина, рассказал в 2022 году "Кавказскому узлу" историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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