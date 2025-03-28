Балкарцы отметили День возрождения народа конным пробегом

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В городах и селах Кабардино-Балкарии прошли концерты, выставки и народные гуляния, приуроченные к Дню возрождения балкарского народа. В Черекском районе более 70 всадников провели конный пробег.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году Минкультуры Кабардино-Балкарии объяснило отмену развлекательных мероприятий по случаю Дня возрождения балкарского района терактом в "Крокус Сити Холле". Жители республики рассказали, что в этом году воздержались от празднования в связи со случившимся в Подмосковье. Для возрождения балкарского района необходим рост численности, который замедлен из-за оттока сельчан в города, подчеркнули активисты.

Операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. За это время в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней пути умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Около 70 всадников на лошадях совершили пробег в Черекском районе Кабардино-Балкарии, приурочив его к Дню возрождения балкарского народа, сообщил ТАСС.

"В городском поселении Кашхатау около 70 жителей Черекского района провели массовый пробег на лошадях, посвятив его Дню восстановления государственности балкарского народа. Всадники проехались по главной улице райцентра под аплодисменты жителей района", - процитировало агентство слова представителя районной администрации.

Также в Черекском районе в библиотеках организованы выставки, рассказывающие о жизни и быте народа, а перед районным Домом культуры состоялся концерт с песнями и танцами. 29 марта в районе запланирован автопробег на машинах высокой проходимости, сообщила районная администрация в своем Telegram-канале.

В Баксане к празднику была приурочена просветительская программа "Горец со скрипкой", посвященная 180-летнему юбилею первого балкарского профессионального музыканта, скрипача, просветителя и общественного деятеля Султанбека Асланбековича Абаева, проинформировали власти города.

В Эльбрусском районе открылась уличная выставка художников КБР, посвященная Дню возрождения балкарского народа. Во дворе Дворца культуры им.К.Кулиева, где прошел праздничный концерт, работали выставки Центра национальных ремесел и промыслов и частной коллекции национальных платков Изольды Тетуевой, сообщила администрация Эльбрусского района.

Депортация отразилась на всех балкарских семьях, память о ней передается из поколения в поколение. Важно хранить память о тех, кто не вернулся из депортации, рассказали участники траурного митинга в Нальчике, приуроченного к 80-летию депортации. Последствия депортации и спустя 80 лет отражаются на судьбах балкарцев, в частности, за время высылки погибли многие представители народа, а реабилитацию нельзя считать полной, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители общественных организаций.

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