День возрождения балкарского народа прошел без массовых мероприятий на фоне теракта в "Крокусе"

28 марта 2024, 22:00

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Минкультуры Кабардино-Балкарии объяснило отмену развлекательных мероприятий по случаю дня возрождения балкарского района терактом в "Крокус Сити Холле". Жители республики рассказали, что в этом году воздержались от празднования в связи со случившимся в Подмосковье. Для возрождения балкарского района необходим рост численности, который замедлен из-за оттока сельчан в города. подчеркнули активисты.

Как писал "Кавказский узел", депортация отразилась на всех балкарских семьях, память о ней передается из поколения в поколение. Важно хранить память о тех, кто не вернулся из депортации, рассказали участники траурного митинга в Нальчике, приуроченного к 80-летию депортации. Последствия депортации и спустя 80 лет отражаются на судьбах балкарцев, в частности, за время высылки погибли многие представители народа, а реабилитацию нельзя считать полной, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители общественных организаций.

Операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года и длилась всего два часа. За это время в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней пути умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

В Кабардино-Балкарии массовые развлекательные мероприятия по поводу Дня возрождения балкарского народа отменены. Это связано с террористическим актом в "Крокус Сити Холле", сообщило министерство культуры Кабардино-Балкарии на своем официальном сайте.

В рамках празднования были анонсированы лишь несколько культурных мероприятий - литературный вечер «Отчий край, Балкария моя», акция «Долгая дорога домой», экскурсия в Национальный музей КБР и Национальную библиотеку Кабардино-Балкарии имени Мальбахова, книжно-иллюстративная выставка «Балкария: равенство и справедливость», а также спортивные мероприятия.

Руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Хаким Кучмезов отметил, что не отмечает этот праздник. "Эта дата была назначена властями. К историческим событиям она не имеет никакого отношения. Балкарцы возвращались из ссылки в течение нескольких лет. Возрождением можно было бы считать, если бы было увеличение численности населения. Но численность балкарцев увеличивается недостаточно быстро", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В 1994 году указом президента Кабардино-Балкарии В.М. Кокова был учрежден День возрождения балкарского народа. Он отмечается 28 марта. Именно в этот день в 1957 году был подписан указ президиума Верховного Совета СССР о восстановлении Кабардино-Балкарской АССР. В республике этот день является нерабочим днем.

Причину замедленного демографического роста Хаким Кучмезов видит в оттоке жителей в города. "Основной рост населения давало село. А сейчас, из-за того, что сельские муниципалитеты не распоряжаются ничем – ни землей, никакими иными ресурсами, жители вынуждены брать кредиты, переезжать в города. А в городах они берут ипотеку и покупают жилье. И чтобы платить кредит ими приходиться работать и работать по 30-40 лет. Детей рожать времени не остается".

Председатель исполкома Совета старейшин балкарского народа Тамара Гериева согласилась, что возрождение балкарского народа произойдет, когда будут возрождены все балкарские села, в том числе те, где сейчас никто не живет.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Кабардино-Балкарии проживали 859,9 тысячи человек – представители свыше 107 национальностей. Большую часть жителей республики составляют кабардинцы (490,5 тыс.), русские (193,2 тыс.), балкарцы (108,6 тыс.). По итогам переписи 2020-2021 годов в республике проживало 904,2 тысячи человек - 502,6 тысячи кабардинцев, 174,7 тысячи русских и 120,8 тысяч балкарцев, следует из данных Росстата.

Жительница Хасаньи Марзият Хулаева рассказала, что сегодня они никак не отмечали День возрождения. "Мы скорбим по погибшим в теракте в Москве, разделяем горе их близких. Было бы кощунственно устраивать какие-то развлекательные мероприятия в такое время. А кроме того, сейчас Рамадан, а сегодня еще и четверг. В связи с этим я пожарила лакумы и раздала по соседям – так положено делать в Рамадан для поминовения усопших".

Аружан Батчаева, жительница Нальчика, сообщила, что ее семья также решила не отмечать. "По мессенджеру получили сообщение, что неудобно будет в такое для страны время проводить какие-то торжественные мероприятия. Поэтому мы решили отметить этот день позже - после окончания Рамадана", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. К 26 марта по делу о теракте были арестованы восемь человек.В результате теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске погибли, по данным МЧС, 143 человека. Пострадали при теракте 360 человек, сообщили в Центре медицины катастроф.

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