Жители дагестанского села эвакуированы из зоны наводнения

В селе Адильотар Хасавюртовского района затоплены 468 домов, власти отчитались об эвакуации жителей. Эвакуированы также 43 пациента больницы села Батаюрт.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта в Махачкале оказались затопленными более 20 частных домов, из зон подтопления эвакуировано 103 человека, 30 их них доставлены в пункты временного размещения. В городе подтоплены дома, пострадала техника, мебель, автомобили. В Дагестане введен режим повышенной готовности, а в Махачкале - режим чрезвычайной ситуации.

В результате дождей и сильного ветра произошли аварии на электросетях, без электричества осталось более 327 тысяч жителей 283 населенных пунктов Дагестана. Жители Махачкалы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, а также транспортной доступностью. Они посетовали, что дозвониться до экстренных служб очень сложно.

В селе Адильотар подтопило 468 домов, местные власти эвакуируют людей из населенного пункта, сообщил врио главы Хасавюртовского района Багаутдин Мамаев. Видео с его отчетом опубликовано в 01.40 мск в телеграм-канале районной администрации.

"Эвакуация происходит на больших машинах – "Уралах", "Камазах". Сейчас осталось нам эвакуировать 30 человек, два "Камаза" за ними выехали", - сказал чиновник на видео, записанном в темное время суток.

Согласно Всероссийской переписи населения 2020 года, в селе Адильотар жили 1585 человек, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата.

Багаутдин Мамаев отметил, что подготовлены три эвакуационных пункта. "Но гражданское население не захотело, в основной массе они уезжают к ближайшим родственникам. Пока эвакуационные пункты у нас пустуют, хотя они полностью подготовлены", - пояснил он.

Из больницы села Батаюрт эвакуированы 43 пациента, добавил Мамаев. "Из них шестерых доставили в городскую больницу, остальных развезли по домам", - сказал он.

Режим ЧС предусмотрен федеральным законом № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". В зависимости от уровня ЧС ввести режим могут глава города, района, губернатор, правительство России или президент страны. От уровня режима ЧС зависят возможности властей для выделения средств из бюджета в связи с ЧС, пояснила "Кавказскому узлу" в декабре 2024 года адвокат Мария Спасибухова.

Напомним, в сентябре 2025 года обильные дожди привели к подтоплениям подстанций и отключениям света в Махачкале. В обесточенных холодильниках испортились продукты, а в квартирах с электроплитами возникли трудности с приготовлением еды. Махачкалинцы вправе требовать компенсации за ущерб, причиненный затоплением улиц и длительными отключениями электричества, указали юристы.

Власти Дагестана пообещали материальную помощь жителям Махачкалы, чье имущество пострадало из-за подтоплений, но не озвучили суммы помощи. Махачкалинцы платили за эвакуацию и ремонт затопленных автомобилей по 28-30 тысяч рублей, а власти выплачивали за ущерб имуществу только по 10 тысяч. Юристы заметили, что владельцы автомобилей имеют право обратиться в суд с требованием компенсации от мэрии, которая не обеспечила безопасное движение по дорогам.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением.

Глава Дагестана Сергей Меликов на прямой линии 27 ноября 2025 года обошел вниманием острые проблемы, а на вопросы, которые поднимались, дал лишь обтекаемые ответы. Жители республики ждали от Меликова разъяснений о постоянных отключениях электричества и воды, горящих свалках, росте цен на услуги ЖКХ и проезд.