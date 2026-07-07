Меаракишвили рассказала о своей жизни в Грузии

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Тамара Меаракишвили, попросившая Марата Камболова о возвращении в Ленингор, проживает в Тбилиси, деньги на съемную квартиру ей собрали знакомые. Активистка занимается продажей одежды секонд-хенд. Кассационную жалобу на решение о выдворении из Южной Осетии суд не принял.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля Тамара Меаракишвили опубликовала открытое обращение к исполняющему обязанности президента Южной Осетии Марату Камболову, в котором она попросила обеспечить ей безопасное возвращение в Ленингор, а также отдать документы. Также активистка потребовала провести служебную проверку в отношении сотрудников милиции Ленингора по факту бездействия.

22 декабря 2025 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила, что в отношении гражданки Грузии возбуждено уголовное дело о шпионаже. По версии силовиков, Меаракишвили, находясь в Южной Осетии, собирала и передавала информацию о стратегически важных объектах. 31 декабря по решению суда Меаракишвили выдворена из Южной Осетии и доставлена в Грузию. Адвокат сообщил, что не был предупрежден о выдворении подзащитной. 3 января Меаракишвили заявила, что пока не решила, будет ли обжаловать решение суда, но хочет вернуться на родину. В середине января активистка направила кассационную жалобу на решение Цхинвальского городского суда. 26 января она сообщила о давлении на ее родителей.

Тамара Меаракишвили прокомментировала 6 июля корреспонденту "Кавказского узла" свое открытое обращение к и.о. президента Южной Осетии Марату Камболову. Она считает, что ее арест был инициирован лично Аланом Гаглоевым, поэтому надеется на Марата Камболова.

«Я слышала, что Марат Камболов юрист. Но даже юристом быть не надо, чтобы понять, что это дело «сшито». Я надеюсь, что он поинтересуется, возьмёт под личный контроль, чтобы у меня была возможность защищаться», - рассказала она.

Со мной никто не связывается, у меня нет возможности узнать, как идет ход дела

Она в очередной раз выразила готовность вернуться в Южную Осетию и сесть на скамью подсудимых, если суд будет открытым. «Со мной никто не связывается, у меня нет возможности узнать, как идет ход дела. Я звонила следователю КГБ, который вел мое дело, но он меня заблокировал и не отвечает. Это дело, в котором меня обвиняют в шпионаже, и не заканчивают, и не прекращают. Я впервые вижу, чтобы следствие скрывалось от обвиняемого, обычно бывает наоборот», - сообщила она.

У паспорта гражданина Южной Осетии Тамары Меаракишвили истек срок действия в 2020 году, когда ей исполнилось 45 лет. Тогда она тоже находилась под следствием по обвинению в клевете. После оправдания просроченный паспорт ей вернули. Однако новый паспорт так и не выдали под разными предлогами.

Тех средств, что тогда удалось собрать, хватило на аренду этой квартиры, она оплачена до сентября этого года

Сейчас Меаракишвили живет в Тбилиси, в съемной квартире. «После моей депортации 31 декабря прошлого года мои знакомые здесь объявили сбор денег мне на жилье. Тех средств, что тогда удалось собрать, хватило на аренду этой квартиры, она оплачена до сентября этого года», - рассказала она про свою жизнь в Грузии.

До ареста в Южной Осетии Тамара содержала магазин «секонд-хенд» в Цхинвале. В Тбилиси решила продолжить заниматься этим. «Те, у кого я закупала товар раньше, согласились дать мне товар под реализацию, в долг. Я стала продавать онлайн. Делаю прямые эфиры в «TikTok» и так продаю. В Тбилиси в этой сфере очень большая конкуренция, я это понимала. Поэтому решила привлекать низкой ценой, чтобы продавать быстро и получать небольшую прибыль. Это сработало», - рассказывает она.

Немало вещей она отправляет и в Цхинвал, за ее социальными сетями следят и бывшие клиенты. «Они сами находят способы и организовывают доставку. Иногда через таксистов, которые ездят через Верхний Ларс, иногда через Ленингор, когда дорога открыта. Желающих намного больше, но не всегда есть возможность отправить», - рассказала Меаракишвили.

Кассационную жалобу на решение суда о выдворении у Меаракишвили так и не приняли. «Я пыталась подать жалобу сразу после выдворения через знакомых, но в суде отказали, сказали, что я сама лично должна подать. Потом там же в суде сказали подать по электронной почте, но и так мне отказали», - добавила она.

У меня там больше нет адвоката

Адвокат Алан Баззаев, которые защищал Тамару Меаракишвили с момента ареста 22 декабря 2025 года, скончался два месяца назад после продолжительной болезни. «Мне говорят: "Почему ты сразу обратилась с жалобой в ООН?" Это не сразу. На местном уровне для меня закрыли все двери. Сказали: "Ты сама лично должна приехать, в электронном виде не принимаем". У меня там больше нет адвоката. Поэтому я и обратилась в Управление верховного комиссара ООН по правам человека», - объяснила она.

По словам Меаракишвили, иск направлен против Российской Федерации и Грузии. «Меня выдворили в пижамах и тапочках, был мороз. В руках у меня был только лист бумаги, решение суда. И все. Грузинские власти даже не поинтересовались, куда я денусь и что буду делать. Меня довезли до больницы в Гори и все. С тех пор и по сегодняшний день ни один представитель власти не поинтересовался моей жизнью. Я как будто не существую», - возмущается она.

Меаракишвили напомнила, что она единственная жительница Ленингора, которая не получила в 2008 году статус беженца в Грузии и коттедж в Церовани - поселении для беженцев и не получает пособия. «Меня удивляет одно. Даже когда жители Грузии переходят границу из-за коровы и их арестовывают в Южной Осетии, а потом отпускают в тот же день, или на второй день, с ними обязательно встречаются представители власти. А со мной даже по телефону никто не поговорил», - посетовала она.

Когда я просыпаюсь ночью, я думаю, что я дома, в Ленингоре

Она надеется на отклик от Марата Камболова и положительное разрешение дела. «Я очень благодарна всем моим цхинвальским знакомым, друзьям, которые меня поддерживали, когда я была в тюрьме, и сейчас поддерживают. Присылают сюда подарки, даже пироги осетинские. До сих пор, когда я просыпаюсь ночью, я думаю, что я дома, в Ленингоре. Меня лишили дома из-за того, что я говорила, что бюджет грабят. За эти высказывания не выдворяют, за них судят, если докажут, что это неправда», - резюмировала Тамара Меаракишвили.

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