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Кавказский узел

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20:18, 3 августа 2026

Пользователи соцсети поспорили о решении Грузии не предоставлять защиту гражданам Украины

Украинец, находящийся на российско-грузинской границе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За судьбу 17 украинцев, которые почти год находятся в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, должны нести ответственность власти Украины, прокомментировали пользователи решение властей Грузии не предоставлять бывшим заключенным международную защиту. Другие пользователи указали, что власти Грузии должны обеспечить соблюдение прав человека, в том числе это касается условий, в которых вынуждены жить люди.

Как писал "Кавказский узел", грузинские власти отказали в предоставлении международной защиты гражданам Украины, почти год проживающим в подвале пограничного пункта "Верхний Ларс — Дарьяли". Миграционная служба обосновала отказ заключением контрразведки СГБ, отметив, что они представляют угрозу для безопасности страны. Их могут выдворить из Грузии в любой момент. Часть украинцев заявила, что не хочет возвращаться на родину, так как большинство тех, кто ранее был отправлен с этого КПП на Украину, сразу были мобилизованы и даже не смогли увидеться с родными.

Публикация  о судьбе 17 граждан Украины, которые находятся в нейтральной зоне на грузино-российской границе, набрала на странице "Кавказского узла" в Facebook* 825 комментариев.

Пользователи поспорили об ответственности государств за судьбу  украинцев

Часть комментаторов обратили внимание, что людей принудительно вывезли на границу России и Грузии.

«Они не убежали. Они спокойно сидели свой срок в тюрьмах. Их вывезли в буферную зону и оставили без ничего. Эти люди в том, что оказались здесь, не виноваты», - считает Таня Новосад.

«Их просто оставили в буферной зоне без документов. Хорошо, что помогают волонтеры», - написал Marina Rozum.

Часть комментаторов возложили ответственность за ситуацию на власти Украины

«Украина почему не принимает?» - написал Tamara Surguladze.

«Если они граждане Украины, то Украина обязана их принять и выдать документы, если их нет», - высказала мнение Olga Mkheidze.

«Почему украинское правительство не хочет помочь? Можно организовать транспортировку и оформить документы», - считает George Gabechava.

«У большинства нет документов. Они не могут пересечь ни одну границу», - написала Marina Rozum.

«У них нет документов, поэтому ситуация остается нерешенной», - отметил Gocha Natsvlishvili.

«Эти граждане совершили правонарушения и длительно сидели в тюрьмах России Естественно, паспорта Украины у них исчезли, а российских документов им не выдали», - написала Прохорова Моспаненко.

«Они отсидели сроки в России и были выдворены», - отметил Giorgi Marjanishvili.

Часть участников обсуждения считает, что проблема не относится к компетенции Грузии.

«Да при чём здесь Грузия? Они в нейтральной зоне», - написала Vera Berova.

«Мы тут при чём, непонятно», - отметил Davit Tsirekidze.

Ряд пользователей увидели риски для Грузии в допуске находящихся в нейтральной зоне украинцев на территорию страны.

Разный люд едет, и в том числе преступники. Зачем Грузии всё это?

«Грузия не станет принимать людей с неопределенным статусом», - написал Zaza Kobaliya.

«Разный люд едет, и в том числе преступники. Зачем Грузии всё это?» - считает Bachi Valievi.

«Зачем любой стране криминальные элементы других стран?» - высказала мнение Прохорова Моспаненко.

Комментаторы указали на необходимость соблюдения прав человека

Некоторые участники обсуждения призывают оценивать ситуацию прежде всего с точки зрения прав человека.

«Нужно помочь людям, которые не хотят воевать», - считает Владимир Кудрявцев.

«Человек имеет право не хотеть воевать», - написала Лариса Дондуа.

Почему держат в подвале? Это не по-человечески

Часть пользователей обсуждает условия, в которых находятся люди.

«Почему держат в подвале? Это не по-человечески», - написала Наташа Костенко.

«Зачем держать месяцами людей в подвале? Есть права человека. Даже в такой ситуации должны быть человеческие условия» - прокомментировал Роман Галкин.

Остающиеся на границе люди фактически лишены помощи

19 июня проект APUS опубликовал в своем Telegram-канале видео, записанное одним из находящихся на границе по имени Сергей.

Ребят, которые тут были, которых вывезли ранее, они оказались все на войне. Мы опасаемся принудительного вывоза

Он указал, что большинство людей находится здесь более 10 месяцев, при этом не получают ни медикаментов, ни медпомощи, несмотря на то, что среди них есть больные туберкулезом, гепатитом, а также люди с ВИЧ.

«Ребят, которые тут были, которых вывезли ранее, они оказались все на войне. Мы опасаемся принудительного вывоза», — рассказал он.

Часть из 17 граждан находится там с мая 2025 года, другие — с июня, июля и августа 2025 года.  16 из тех 17 человек, которые находятся в подвале, были выдворены из России. Среди них есть граждане Украины, которые  отбывали наказания в исправительных учреждениях Украины, расположенных в Херсонской области. Они были насильно вывезены на территорию РФ и далее отбывали наказание в российских колониях. В подвале есть также те, кто до полномасштабного вторжения жили в РФ и отбывали наказание в России за нарушение российского законодательства, а также люди, которых выдворили из РФ из-за отсутствия российского гражданства либо вида на жительство. Всех их российские власти выдворили из страны с запретом на въезд в РФ, пишет 29 июля проект APUS.

Продукты питания и лекарства задержанным доставляют правозащитники. Необходимое лечение и медикаменты тяжело больным людям не могут быть назначены, так как власти Грузии допускают в подвал лишь “Скорую помощь”, доступ профильным врачам, в том числе платным, не разрешен. Последний год все 17 человек  содержатся в антисанитарных условиях в одном помещении без минимальных бытовых условий. Среди них есть люди с серьезными хроническими заболеваниями, в том числе с ВИЧ, туберкулез, цирроз печени, а один из содержащихся там граждан Украины потерял глаз в результате неоказания своевременной медицинской помощи, говорится в публикации.

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В 2025 году в связи с изменениями в грузинском законодательстве, в частности принятия закона об иноагентах, закрылись многие организации, которые оказывали помощь украинским беженцам. Так, в мае 2025 года прекратил работу пункт помощи беженцам из Украины в Тбилиси Choose to Help, в последние дни работы пункт раздавал медикаменты, вещи, продукты беженцам, остающимся в Грузии, писало 23 мая 2025 года Paper Kartuli.

В Тбилиси было несколько проектов, которые помогают украинским беженцам. Из-за  политических изменений в Грузии и остановки американского финансирования — многие из них закрылись или существенно ограничили свою работу. Но остается проект Just Help, который работает только на донаты. Все его сотрудники — волонтеры, они не получают зарплату. Пожертвования идут только на аренду офиса (600 долларов в месяц) и закупку помощи, писал в своем Telegram- канале журналист Дмитрий Колезев*.

На сайте Just Help говорится, что команда прежде всего занимается предоставлением медикаментов и организацией психологической поддержки и не упоминается поддержка бывших заключенных, вынужденных оставаться на границе.

При этом ни одна из этих организаций не сообщала, что оказывает помощь остающимся на границе украинцам. Ранее помощь им оказывала организация Volunteers Ttbilisi, но в январе на своей странице в Facebook** команда проекта сообщила, что в связи с ограничениями грузинского законодательства рассматривают релокацию проекта в Армению. Одна из последних задач, которая была указана в планах на январь, — обеспечить гуманитарной помощью бывших заключенных на Верхнем Ларсе. По данным на 3 августа, сайт проекта не работает, страница в Facebook** не обновлялась с января.

В июле Грузия отказалась впустить около 80 депортированных Россией граждан Украины, ранее совершивших тяжкие преступления. В пограничной полиции заявили, что эти люди «представляют большой риск». Кроме того, у украинцев не было необходимых документов для установленного законом пересечения границы. В августе 2025 года Тбилиси обвинял Киев в затягивании возвращения украинцев на родину. Грузия готова оплатить транспортировку 87 украинцев, которые находятся на КПП "Дарьяли", но Украина затягивает процесс, заявило МВД Грузии. МИД Украины призвал Россию доставлять бывших осужденных непосредственно на границу двух стран.

Граждане Украины, которые длительное время находились на грузинском пропускном пункте "Дариали" после депортации из России, 22 августа 2025 года вернулись на родину. Несколько граждан Украины остались в нейтральной зоне у границы.

Тогда Украина забрала с российско-грузинской границы 65 человек, в том числе десять женщин. Их привезли в одну из одесских больниц 22 августа, где их осмотрели медики. «Им объяснили, что им дадут какие-то справки и отпустят, чтобы они могли домой доехать. Но за сутки отпустили 11 человек, которые, по сути, не подлежат призыву. Все остальные находятся в ТЦК», — привело  РБК 25 августа 2025 года слова адвоката Анны Скрипки.

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Автор: "Кавказский узел"

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