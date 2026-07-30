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03:52, 30 июля 2026

Туроператоры не увидели массового отказа россиян от поездок в Грузию

Тбилисский исторический район Абанотубани, популярный у туристов. Фото М.Кузнецовой для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Призывы бойкотировать грузинские курорты после конфликта с русскоговорящей туристкой в Кахетии не привели к заметному оттоку туристов: ни туроператоры, ни турагенты не фиксируют системного снижения спроса на поездки в Грузию. 

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях вызвало резонанс нападение жителя Грузии Георгия Чигладзе на русскоговорящую туристку. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. В Тбилиси прошло шествие, участники которого выразили поддержку Чигладзе, суд освободил его под залог. Грузинские СМИ сообщили, что у пострадавшей гражданство России и Турции. Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы. Единичные конфликты с участием русскоговорящих туристов не способны отразиться на турпотоке в Грузию, которая на протяжении многих лет остается востребованным направлением, заявили опрошенные “Кавказским узлом” аналитики. 

МВД Грузии сообщило со ссылкой на свидетелей, что во время празднования свадьбы в одном из отелей Телави отдыхающие в гостинице туристки с балкона гостиничного номера оскорбили участников торжества и облили водой аппаратуру, из которой звучала музыка. Далее житель Грузии Гиоргий Чигладзе нанес удар одной из туристок. Ее доставили в клинику, а Чигладзе был задержан. В письме из изолятора он выразил сожаление, что поддался эмоциям. "Мне очень жаль, что эта женщина пострадала, но я не хотел этого", - написал, в частности, Чигладзе. 

После инцидента с русскоговорящими туристками в Телави жители России стали призывать в соцсетях отказаться от поездок в Грузию и “бить рублем” по ее туристической отрасли. При этом вплоть до резонансного инцидента турпоток из России только рос: в первом полугодии граждане России совершили более 610,8 тысячи визитов в Грузию, что на 5,1% больше, чем за тот же период 2025 года, информировал со ссылкой на данные Национальной администрации туризма Грузии 29 июля “Интерфакс”. 

“Я была в Грузии на Новый год с конца декабря 2025 по начало января 2026 года. Когда мы прилетели в Грузию, я была в шоке, потому что молодой таможенник демонстративно не стал со мной говорить на русском языке. Я не верю, что специалист-таможенник не знал русский язык. (...) Когда в магазине взрослые женщины, мои ровесницы, которые выходцы из Советского Союза, делали вид, что они не знают русский язык, это уже был перебор. И я, приехав в Москву, честно сказала своей семье, что, друзья, мы с вами больше в Грузию не едем. Я точно больше туда не еду, и я не рекомендую туда ехать. Я за бойкот Грузии”, - заявила перед камерой россиянка, чье видео опубликовала 28 июля страница JAMnews Georgian в Facebook*. 

“Некоторые турагенты уже перестали принимать заявки на организацию поездок в Грузию, предлагая клиентам в качестве альтернативы Армению или внутренний туризм”, - написал 24 июля Telegram-канал Baza. 

Канал также утверждал, что от уже запланированных самостоятельных путешествий отказываются “сотни россиян”, но не приводил ни конкретных цифр, ни названий туристических агентств, поддержавших бойкот. 

Бутик-отель Agarani Estate в Телави, где произошел инцидент, имеет на Booking.com высокий рейтинг 9.2 и достаточно положительных отзывов от гостей из России. Только в июне и июле комментарии об этом отеле оставили не менее пяти россиян: все они остались довольны отдыхом, отмечая чистоту номеров, хорошую работу персонала и прекрасные виды. 

Одна из пользовательниц соцсетей, чье видео распространилось в Facebook* 25 июля, представилась туристическим агентом. “Я турагент, и я отменяю Грузию. Больше ни одного проданного тура в этом направлении (...) Я не собираюсь отправлять своих туристов туда, где открыто демонстрируют русофобию. Буду продавать только те страны, где россиян ждут, ценят и гарантируют им безопасность”, - заявила она. Хотя женщина на записи говорила только за себя, видео распространялось с подписью “Российские туроператоры отказываются отправлять туристов в Грузию из-за русофобии”. 

Российский союз туриндустрии не подтвердил данные о массовой отмене туристических поездок в Грузию. “Говорить о массовом отказе россиян от поездок в Грузию или о сформировавшейся тенденции к бойкоту преждевременно. По нашей информации, туроператоры и туристические агентства не фиксируют системного снижения спроса на направление. Возможны отдельные случаи отмен или обращений туристов, обеспокоенных новостным фоном, однако они не позволяют говорить об устойчивом изменении рынка”, - цитировал сообщение РСТ “Интерфакс”.

У союза также нет данных, подтверждающих, что агентства массово прекращают продажи туров в Грузию или целенаправленно переориентируют клиентов на Армению и внутренние направления. “В каждом конкретном случае агентства предлагают альтернативы, исходя из пожеланий туриста и его отношения к ситуации, однако это является обычной практикой работы с клиентами, а не признаком сложившейся рыночной тенденции”, - подчеркнули в РСТ. 

Резонансные происшествия могут кратковременно влиять на настроения путешественников, однако инцидент пока не привел к заметному снижению турпотока, отметили в союзе. 

Участники рынка также не ставят под сомнение безопасность направления для российских туристов. “Подобные ситуации - это крайне редкие, частные случаи. Неприятности с нашими туристами могут происходить и на других курортах, от этого не возникает рекомендаций туда не ездить”, - заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. 

Он признал, что “у части грузинского общества есть предубеждения в отношении россиян”, но пока это не отражается на массовом туристе, а конфликты не всегда связаны с национальностью. Внушительная доля бюджета Грузии формируется за счет туристического потока, и Россия является крупнейшим “донором” в этом плане, поэтому власти страны не будут прерывать эти связи, считает Мурадян, чьи слова передает НСН.

Эксперт также назвал Грузию доступным направлением: цена недельной поездки на двоих с перелетом начинается от 100 тысяч рублей, на черноморском побережье - от 110-116 тысяч, что сопоставимо с ценами в Армении и Узбекистане.

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля в Тбилиси участники акции памяти бойцов, убитых в боевых действиях на Украине, провели шествие у здания парламента. Между участниками шествия и группой туристов произошел конфликт. Грузинские СМИ заявили, что туристы были из России. Инцидент вызвал резонанс в соцсетях. Комментаторы поспорили о его причинах. Одни пользователи сочли, что туристки лишь ответили на агрессию демонстрантов, а другие заявили, что именно их поведение стало причиной инцидента.

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Автор: "Кавказский узел"

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