Протестующие в Тбилиси возмущены арестами активистов за блокировку тротуара
Сторонники евроинтеграции Грузии, собравшиеся у здания парламента на проспекте Руставели в 422-й день подряд, назвали беспрецедентным нарушением прав человека аресты демонстрантов за пребывание на тротуаре.
Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии 22 января, в 421-й день ежедневных протестов, потребовали освободить политзаключенных во время ежедневной акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Сегодня днем стало известно, что суд в Тбилиси назначил Сандро Мегрелишвили и Дмитрию Джамбурии административные аресты по делу об блокировке тротуаров у парламента.
Группа активистов, пришедших сегодня, в 422-й день непрерывных протестов, к зданию парламента на проспекте Руставели, обратилась к собравшимся в связи с арестами, назначенными активистам за пребывание на тротуаре. По словам протестующих "режим в очередной раз преступил черту справедливости и гуманности", пишет Publika.
"Здесь был арестован наш товарищ Сандро Мегрелишвили за то, что он стоял на тротуаре в этом месте. Порядочный человек, который более года мирно защищал конституцию Грузии и западное будущее. Сегодня режим уже начал арестовывать людей на пешеходной дорожке", - цитирует издание слова активистов.
Суд в Тбилиси в течение дня 23 января рассмотрел административные дела семерых участников акций протеста, обвиненных в административном правонарушении за стояние на тротуаре. Административные аресты были назначены пятерым из них: Сандро Мегрелишвили, Дмитрию Джамбурии и Нукри Какулии назначено по четыре дня ареста, а Лука Наглиашвили и Михеил Закареишвили арестованы на пять суток. Активистки Ани Ахметели и Натия Чавчанидзе также были признаны правонарушителями, однако освобождены от наказания с устным замечанием.
Кроме того, не менее восьми постоянных участников акций на проспекте Руставели - в том числе врач Важа Гаприндашвили и азербайджанский журналист Афган Садыгов, - находятся под угрозой уголовного преследования по статье о блокировке тротуара, отмечает Tbilisi_life.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.
