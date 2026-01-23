Двое участников протестов в Тбилиси приговорены к аресту за блокировку тротуара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси приговорил Сандро Мегрелишвили и Дмитрия Джамбурия к четырем суткам ареста по делу об блокировке тротуаров у парламента. Защита обжалует приговор.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии 22 января, в 421-й день ежедневных протестов, потребовали освободить политзаключенных во время ежедневной акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

Сандро Мегрелишвили и Дмитрий Джамбурия приговорены к 4 суткам административного ареста за то, что во время акции протеста стояли на тротуаре. Указанное решение принял судья Тбилисского городского суда Давид Макарадзе, сообщает сегодня "Интерпрессньююс".

По словам адвоката Сандро Мегрелишвили – Ираклия Абесадзе, указанное решение "исходит из глупого закона парламента Папуашвили, когда пытаются силовыми методами расправиться с людьми".

По словам Абесадзе, дело обязательно будет обжаловано в Страсбургском суде по правам человека.

Он добавил. что в деле нет никаких доказательств, помимо того, что его подзащитный мирно стоял на тротуаре.

"То есть, если вы стоите на тротуаре, выпиваете пиво, едите семечки и сплетничаете о жизни соседей или говорите о зебрах Иванишвили, или хотя бы о футболе – вы не нарушаете закон. Но если вы стоите на тротуаре, держа в руках флаг Грузии, и говорите о лучшем будущем для своей страны, путях ее развития – вы являетесь грубым правонарушителем, и ваше место – в тюрьме до 15 суток. Если вы еще раз осмелитесь и будете говорить о судьбе страны на тротуаре, это уже уголовное преступление, и вы получите до года лишения свободы", - подчеркнул Абесадзе.

Как писал "Кавказский узел", Согласно принятым парламентом Грузии поправкам в закон "О собраниях и манифестациях", ограничения, введенные ранее на проведение акций на дорогах распространяются и на тротуары и пешеходные улицы. Для проведения шествия требуется подать уведомление в МВД, а за нарушение требований предусмотрен арест. При повторном нарушении, например, блокрировке тротуара у госучреждения, следует уголовное преследование.