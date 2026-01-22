×

23:52, 22 января 2026

Участники протестов в Тбилиси анонсировали митинг в поддержку женщин-политзаключенных

Протестующие на проспекте Руставели, 22 января 2026 года. Фото: Мариам Кавшбая / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии потребовали освободить политзаключенных во время ежедневной акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. На 27 января активисты анонсировали митинг в поддержку Анастасии Зиновкиной и Наны Сандер. 

Как писал "Кавказский узел", 21 января к ежедневной акции протеста у парламента Грузии присоединились граждане Ирана, выразившие солидарность с борьбой сограждан на родите против режима аятолл. Демонстранты несли иранские и грузинские флаги, плакаты с надписями: "Свободу народам от диктатуры", "Свободу борющемуся иранскому народу". Днем ранее протестующие на проспекте Руставели отметили, что, несмотря на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в декабре 2024 года о том, что к 20 января 2025 года демонстраций не будет, протесты продолжаются и спустя год.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня собрались на ежедневной акции у парламента на проспекте Руставели с национальными флагами, а также флагами Грузии, США и Украины. Это 421-й день ежедневного протеста, передает Mtavari. 

Протестующие выступили с неизменными требованиями - освободить всех политических заключенных, арестованных в связи с участием в демонстрациях, а также назначить новые парламентские выборы. 

Также сегодня стало известно о прецедентном решении Тбилисского горсуда по делу участника проевропейских протестов Рези Думбадзе. МВД обвинило активиста в “блокировании” тротуара 17 декабря 2025 года, но судья Торнике Капанадзе ограничился устным предупреждением, не применив к Думбадзе административный арест, предусмотренный последними поправками в закон о демонстрациях, пишет Netgazeti.

Протестующие анонсировали митинг солидарности в поддержку женщин-политзаключенных на 27 января, акция начнется в 18.00 часов по местному времени у станции метро “Университет”. Организаторы акции требуют, чтобы Нане Сандер и Анастасии Зиновкиной в пенитенциарном учреждении была оказана медицинская помощь, передает Pirveli.

"Кавказский узел" писал, что 18 января акция с требованием освободить женщин-политзаключенных прошла у тюрьмы № 5 в Грузии. Ее участницы потребовали оказать медпомощь политзаключенным Анастасии Зиновкиной  и Нане Сандер и призвали освободить их.

Нана Сандер - одна из обвиняемых по делу о протестах 4 октября. Прокуратура предъявила ей обвинение по двум статьям: организация группового насилия; призывы к свержению государственного правительства. Гражданка России Анастасия Зиновкина в декабре 2024 года была арестована по обвинению в наркоторговле,12 сентября 2025 года суд в Тбилиси приговорил ее к 8,5 года лишения свободы. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

