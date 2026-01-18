Активистки потребовали освободить женщин-политзаключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акция с требованием освободить женщин-политзаключенных прошла сегодня у тюрьмы № 5 в Грузии. Ее участницы потребовали оказать медпомощь политзаключенным Анастасии Зиновкиной и Нане Сандер и призвали освободить их.

Как писал "Кавказский узел", граждане России Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. Они утверждают, что улики им были подброшены, а силовики прибегали к угрозам. 12 сентября 2025 года суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы. Такой же срок по аналогичному обвинению получил и участник протестов Антон Чечин. Зиновкина рассказала, что 29 октября 2025 года она в течение восьми часов не получала никакой помощи от персонала тюрьмы, хотя не могла двигаться из-за боли в спине, а врач смогла ей предложить только "обезболивающее посильнее, которое есть у психиатра". Зиновкина обеспечена в заключении медицинской помощью и не нуждается в стационарном лечении, заявила Пенитенциарная служба Грузии в ответ на требования активистов обеспечить ей медпомощь. Апелляционный суд в ноябре начал рассмотрение жалоб россиян. Во время приступов осужденная в Грузиии Анастасия Зиновкина не может встать с кровати, у нее отнялись пальцы правой руки и ноги, сообщил ее жених Артем Грибуль.

«Освободите женщин-политических заключенных» — с этим требованием женщины-политики из протестного движения «300 женщин» провели сегодня акцию протеста возле женской тюрьмы № 5. Они принесли к месту акции плакаты: «Жизнь и здоровье Наны Сандер в опасности», «Жизнь и здоровье Анастасии Зиновкиной в опасности» и другие.

Организаторы протеста обратились к директору женской тюрьмы № 5 Нестан Верулашвили с заявлением, отметив, что состояние здоровья Анастасии Зиновкиной и Наны Сандер вызывает беспокойство и заслуживает внимания, и Нестан Верулашвили несет за это ответственность.

«Пожалуйста, сделайте всё необходимое для женщин-заключенных. В частности, состояние здоровья Анастасии Зиновкиной и Наны Сандер вызывает тревогу и беспокойство. По нашей информации, в условиях тюрьмы они не получают надлежащей медицинской помощи. Из их телефонных и письменных разговоров мы слышим и понимаем, что их пребывание в камерах невыносимо, и очевидно безразличие", - заявила участница акции Теона Чалидзе.

Нана Сандер – одна из обвиняемых по делу о протестах 4 октября. Прокуратура предъявила ей обвинение по двум статьям: организация группового насилия; призывы к свержению государственного правительства.На судебном заседании 13 января Нана Сандер рассказала об условиях содержания в тюрьме и состоянии своего здоровья. Сандер сообщила, что у нее проблемы с суставами, а также жалобы, связанные с сердцем, и сказала, что ей необходимы услуги дерматолога и кардиолога, хотя администрация тюрьмы пока не смогла их предоставить, пишет Publika.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Пять лидеров акции протеста - оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе - арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину. Всего по дело задержаны около 60 человек, в том числе Нана Сандер.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".