Главная   /   Лента новостей
23:51, 2 марта 2026

Девять грузинских партий объявили о создании альянса оппозиции в 460-й день протестов

Протестующие на проспекте Руставели. 2 марта 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили поприветствовала объединение девяти грузинских партий в оппозиционный альянс. Собранию у парламента Грузии в 460-й день протестов предшествовала акция против фабрикации дел о наркотиках. 

Как писал "Кавказский узел", 1 марта, в 459-й день ежедневных протестов, участники акции на проспекте Руставели выступили против деятельности пропагандистских телеканалов.

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня на пешеходной зоне проспекта Руставели в 460-й вечер подряд. Участники протестной акции с неизменными требованиями освобождения политзаключенных и новых парламентских выборов принесли с собой национальные флаги, флаги Евросоюза и плакаты с разными лозунгами и призывами. 

У активистов были плакаты: "Победим вместе", "Никогда, пока живы", "Долой дикий капитализм", "Люди голодают" и "Восстание - средство против тирании", свидетельствует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Собранию на проспекте Руставели предшествовала акция возле здания Генеральной прокуратуры Грузии. Сегодня днем активисты провели там акцию против практики подбрасывания наркотиков и фальсификации уголовных дел. В акции участвовали адвокаты, родственники политических заключенных и люди, которые подвергались преследованию по сфабрикованным делам о наркотиках, - в частности, участник протестов, журналист Ника Кация, которого суд по такому обвинению оправдал, пишет Tbilisi_life. 

Пикетчики держали плакаты": "Нет закладкам" ("закладкой" протестующие назвали процесс подбрасывания наркотиков в карман задержанного, - прим. "Кавказского узла"), "Наказать нечестных свидетелей-переводчиков", "Свободу узникам совести", "Одна закладка - одна погубленная жизнь", "Невиновным людям подсовывают наркотики и делают их виновными", "Эта преступная практика касается всех нас", "Анастасии, Антону и Артему подложили наркотики!".

Россияне Артем Грибуль и Анастасия Зиновкина, участвовавшие в протестных акциях в Тбилиси, в декабре 2024 года были арестованы по обвинению в наркоторговле. 12 сентября суд в Тбилиси назначил обоим по 8,5 года лишения свободы; такой же срок по аналогичному обвинению получил еще один участник протестов, также гражданин России Антон Чечин. Схожие обвинения в незаконном обороте наркотиков были предъявлены и трем гражданам Грузии, также участвовавшим в протестах. Дела Георгия Ахобадзе, Ники Кации и Тедо Абрамова повторяли дела россиян "вплоть до мелких деталей", указывал ранее Грибуль. В результате Ахобадзе, Кация и Абрамов были оправданы. Единственным отличием дел Грибуля, Зиновкиной и Чечина от дел Ахобадзе, Кации и Абрамова было участие переводчиков, которые в суде дали показания в поддержку обвинения, отмечала супруга Чечина Манана Самхарадзе. 

Девять оппозиционных политических сил Грузии сегодня объявили о создании "Альянса оппозиции". участниками объединения стали партии "Ахали", "Гирчи - Больше свободы", "Дроа", "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Площадь Свободы" и "Национально-демократическая партия". Целями объединения, переговоры о котором велись с декабря 2025 года, названы прекращение "автократического режима" Бидзины Иванишвили, восстановление евроатлантического курса Грузии и обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан, передает Publika.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили поприветствовала создание оппозиционного альянса. Это объединение, по ее словам, свидетельствует, что "демократические силы в Грузии готовы взять инициативу в свои руки и действовать во имя спасения страны". "Независимость, свобода и развитие страны должны быть выше любых партийных или узких интересов", - написала она в социальной сети. 

От объединения отказались партии "Гахария за Грузию" и "Лело - Сильная Грузия", а лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кирцхалия назвал создание оппозиционного политического альянса "клоунадой", отмечает SOVAnews.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

