Грузия организует спецрейсы для возвращения граждан из стран Ближнего Востока

В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран и возникшими задержками авиаперевозок, правительство Грузии организует специальные рейсы для граждан, которые не могут своевременно вернуться домой.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта граждане Ирана в Тбилиси на акции у посольства страны поблагодарили Трампа и Нетаньяху за удары по Ирану. Они с песнями и танцами встретили сообщения о гибели аятоллы Хаменеи.

В связи с текущей ситуацией в регионе Ближнего Востока, учитывая перебои в авиасообщении, вызванные закрытием воздушного пространства ряда стран, для граждан Грузии, возвращение которых в Грузию не может быть своевременно обеспечено соответствующими авиакомпаниями, по решению правительства Грузии будут организованы специальные рейсы, сообщило сегодня издание Interpressnews.

Будут организованы два рейса Маскат (Султанат Оман) - Тбилиси (Грузия) и один рейс Эр-Рияд (Саудовская Аравия) - Тбилиси (Грузия), уточнила пресс-служба правительства Грузии.

В то же время, посольство Грузии в Израиле предоставило информацию о пунктах пересечения границы для граждан Грузии, желающих покинуть страну.

"Обращаем ваше внимание на рекомендации государства Израиль: в связи с текущей ситуацией в стране воздушное пространство Израиля в настоящее время закрыто. Желающие покинуть страну могут сделать это по суше - через Египет или Иорданию", говорится в заявлении посольства от 1 марта.



В случае с Египтом, гражданин может пересечь границу через пограничный переход Менахем Бегин-Таба, круглосуточный наземный пограничный переход, расположенный недалеко от Эйлата. До пограничного перехода можно добраться на автомобиле и/или автобусе/поезде.

В случае с Иорданией, пограничный переход имени Ицхака Рабина открыт для пассажиров с 08:00 до 20:00, а для автомобилей - до 19:00. При необходимости он может перейти на круглосуточный режим работы. До пограничного перехода можно добраться на такси и/или автобусе/поезде. Время в пути от пограничного перехода до Аммана составляет приблизительно четыре часа.

"На данном этапе все остальные наземные пограничные переходы закрыты", – говорится в сообщении.

Напомним, что более 20 рейсов из международных аэропортов Тбилиси и Батуми были отменены из-за событий на Ближнем Востоке. По информации управляющей этими аэропортами компании "ТАВ Джоржия", всего отменен 21 рейс. 17 рейсов отменены из международного аэропорта Тбилиси, а четыре из Батуми - все четыре в Тель-Авив.

Из международного аэропорта Тбилиси отменены рейсы по следующим направлениям: семь рейсов в Тель-Авив, два рейса в Шарджу, один рейс в Абу-Даби, три рейса в Доху и один в Кувейт, сообщила 1 марта телкомпания.