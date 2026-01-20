×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
23:15, 20 января 2026

Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 419 дней подряд

Сторонники евроинтеграции 419-й день подряд собрались на проспекте Руставели у парламента Грузии. 20.01.2026. Interpressnews/https://www.interpressnews.ge/ka/article/859861-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции собрались у парламента Грузии 419-й день подряд, потребовав освободить политзаключенных и провести новые парламентские выборы. 

Как писал "Кавказский узел", 19 января сторонники евроинтеграции собрались у парламента Грузии 418-й день подряд. Участники протеста потребовали освободить узников совести. Родные политзаключенных с утра ожидали у тюрем публикации документа о помиловании, которым президент Грузии по случаю Крещения освободил 159 заключенных.

Сторонники евроинтеграции 419-й день подряд собрались на проспекте Руставели у парламента Грузии. Они отметили, что несмотря на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в декабре 2024 года, что к 20 января 2025 года демонстраций не будет, протесты продолжаются и спустя год, информирует телекомпания Pirveli.

3 декабря 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что мир в стране восстановится до 20 января, после чего отношения с Западом будут перезапущены, сообщало издание On.ge.

Требования демонстрантов остаются неизменными - проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время протестов. Демонстранты принесли к месту событий флаги и транспаранты различного содержания. У здания парламента мобилизованы патрульные отряды полиции.

"Сегодня 20 января, как он и говорил, и ровно год прошел. Этот протест будет продолжаться до тех пор, пока Ираклий Кобахидзе не покинет правительство, иначе он рискует повторить судьбу <Ираклия> Гарибашвили", - сказала Маризи Кобахидзе, мать узника совести.

Участники митинга прямо заявили, что репрессии против них не остановят протесты.

"Проблема "Грузинской мечты", - это её легитимность, поскольку она не была избрана большинством в стране, имеет только один механизм - репрессии, и репрессий им недостаточно. Необходимо освободить наших узников совести и объявить выборы. В противном случае ничего не выйдет", - говорит протестующий.

Сегодня стало известно, что Европейский суд по правам человека признал незаконным преследование одного активистов. Суд установил, что правительство Грузии нарушило права на справедливое судебное разбирательство и мирные собрания. Дело касается периода первых обсуждений закона об иноагентах, когда во время массовых протестов ряд граждан были задержаны и арестованы по обвинению в блокировании дороги и неповиновении полиции. Одним из задержанных был Георгий Меквабишвили, который, как выяснилось, в момент ареста снимал на видео факты насилия со стороны полиции в отношении демонстрантов, сообщила "Ассоциация молодых юристов Грузии".

7 марта 2023 года силовики применили слезоточивый газ и водометы к участникам акции протеста у здания парламента Грузии. Вечером того же дня противостояние у парламента обострилось: демонстранты применили коктейли Молотова, а силовики – резиновые пули. Протесты продолжились и 8 марта. На протестных акциях были задержаны 133 человека.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

Автор: "Кавказский узел"

