Шествие "Сила в единстве" завершилось протестом у парламента Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шествие под лозунгом «Сила в единстве» объединило представителей оппозиционного альянса, созданного для демонтажа режима. Участники шествия и акции у парламента Грузии потребовали проведения новых выборов и освобождения политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта, в 463-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии, вступили в силу поправки об уголовном наказании за непризнание органов власти и "экстремизм против конституционного строя". Участники собрания на Руставели отреагировали на эти поправки своими плакатами. Протестующие собрались и 6 марта в 464-й день протестов.

В центре Тбилиси прошло протестное шествие под лозунгом «Сила в единстве». Акция посвящена идее объединения — представители девяти прозападных оппозиционных партий, недавно объявивших о создании альянса для «демонтажа режима», впервые вышли вместе на уличный протест. В альянс вошли «Ахали», «Гирчи Больше Свободы», «Дроа», «Единство — национальное движение», «Европейская Грузия», «Стратегия Агмашенебели», «Федералисты», «Площадь Свободы», «Национал-демократическая партия», пишет "Новости Грузия"

Две оппозиционные силы, которые также позиционируют себя как прозападные: «Лело — Сильная Грузия» и партия бывшего премьер-министра «Гахариа-за Грузию», — не присоединятся к альянсу. Партия «Гирчи» также не входит в этот альянс, однако она не считалась частью оппозиционного единства и никогда не участвовала ни в каких переговорах, говорится в публикации.

Граждане изначально собрались у филармонии, откуда двинулись шествием к законодательному органу. Они принесли флаги Грузии и Соединенных Штатов Америки, а также баннеры с различными надписями, требуя освобождения задержанных во время акций, передает "Интерпрессньюс".

Сегодня - 465-й день непрерывных протестов, передает Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".