СГБ Грузии начала проверку заявлений о "школе террористов"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Филиал Международного университета Аль-Мустафа в Грузии оказался в сфере интересов СГБ после заявлений о связи с терроризмом после того, как его бывший ректор Алиреза Арафи вошел во временный совет руководства Ирана.

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала расследование для проверки заявлений оппозиции о деятельности местного филиала Международного университета Аль-Мустафа, включая обвинения в связи с терроризмом. Это следует из заявления ведомства, распространенного сегодня. "В последние дни различные лица публично озвучили ряд сведений о рекрутировании другими странами кадров в Грузии, в том числе обвинения или намеки по направлению терроризма. Мы внимательно следим и изучаем содержание этих заявлений, а также мотивы их авторов, обвиняющих Грузию в подобных вопросах, особенно на фоне продолжающихся боевых действий в регионе", - говорится в заявлении.

В СГБ добавили, что авторы заявлений никогда прежде не предоставляли соответствующую информацию правоохранительным органам. Теперь ведомство намерено "задать им вопросы" и "указать хоть на какие-то конкретные факты в рамках расследования".

Международный университет Аль-Мустафа - религиозно-образовательный центр со штаб-квартирой в иранском городе Кум. Вуз специализируется на исламских исследованиях, включая теологию, право и философию, и имеет сеть филиалов и партнерских структур более чем в 50 странах, включая Грузию, пишет "Новости Грузия".

В 2020 году США ввели санкции против университета, заявив, что он используется Ираном для продвижения своей идеологии и вербовки иностранцев в проиранские вооруженные группы. Тегеран отвергает эти обвинения. Филиал университета действует в Грузии более десяти лет. Он предлагает бесплатные курсы по шиитской теологии, персидскому языку и исламоведению, в том числе в регионах со значительным мусульманским населением, таких как Гардабани и Марнеули.

Учреждение не аккредитовано грузинскими органами образования, однако, как сообщается, студенты после завершения местных программ могут продолжить обучение в Иране. Университет оказался в центре внимания СМИ после сообщений о том, что его бывший ректор - религиозный и политический деятель Алиреза Арафи - вошел во временный совет руководства Ирана, сформированный на период до выборов нового верховного лидера страны.

До этого бывший министр обороны, основательница организации "Гражданская идея" Тина Хидашели заявила "ТВ Пирвели", что "в Грузии практически нелегально действует так называемый университет, кола террористов, ректором которой был человек, объявленный преемником Али Хаменеи", пишет "Интерпрессньюс".