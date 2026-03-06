Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 464 дня подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники собрания у парламента Грузии на проспекте Руставели поздравили с днем рождения архимандрита Дороте Курашвили, лишенному сана и права проводить богослужения за поддержку протестующих.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта, в 463-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии, вступили в силу поправки об уголовном наказании за непризнание органов власти и "экстремизм против конституционного строя". Участники собрания на Руставели отреагировали на эти поправки своими плакатами.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня, в 464-й день непрерывных протестов, собрались на пешеходной части проспекта Руставели с национальными флагами и флагами Евросоюза. У активистов были плакаты “Пресса неприкосновенна” и “Признаем как воров бюджета и грабителей народа”, следует из публикации фотографа Mo Se в Facebook*.

Во время акции собравшиеся поздравили с днем рождения архимандрита Дороте Курашвили: активисты преподнесли ему торт со свечками и спели поздравительную песню, сообщает Tbilisi life.

15 декабря патриархия Грузии запретила архимандриту Дороте Курашвили проводить богослужения, а ранее он был лишен сана за поддержку протестующих. В поддержку Курашвили в тот день выступила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, она пришла на акцию у парламента. Сам Курашвили заявил, что продолжит поддерживать протестующих и демократический курс развития страны "не как священник, а как гражданин".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".