20:36, 6 марта 2026

Евросоюз приостановил безвизовый режим для грузинских чиновников

Паспорт Грузии. Фото: Новости Грузия https://www.newsgeorgia.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Еврокомиссия объявила о приостановке безвизового въезда для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии с сегодняшнего дня. Ограничения не затрагивают граждан Грузии с обычными паспортами.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года Еврокомиссия допустила, что Грузии может грозить полная остановка безвизового режима с Европейским союзом из-за "системного и целенаправленного характера демократического отката" страны. В конце января 2026 года комиссия запустила процедуру приостановки безвизового режима для граждан Грузии, имеющих дипломатические, служебные и официальные паспорта, в рамках нового механизма.

В середине июня 2025 года Еврокомиссия потребовала от властей Грузии соблюдения прав человека и отмены репрессивных законов, назвав эти требования среди условий сохранения безвизового режима. Власти Грузии заявили, что предпочтут безвизовому режиму сохранение стабильности.

Европейская комиссия сегодня приостановила безвизовый режим для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии. Теперь для въезда в Шенгенскую зону с официальными целями им необходимо иметь при себе визу, сообщает издание Newsgeorgia.

Кадр Еврокомиссия объявила о приостановке безвизового въезда для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии с 6 марта 2026 года. Фото: Newsgeorgia / https://www.newsgeorgia.ge/evrokomissija-priostanovila-bezvizovyj-rezhim-dlja-gruzinskih-chinovnikov/

Решение вступает в силу на один год, до 6 марта 2027 года, и является первым случаем применения ужесточенного механизма приостановки безвизового режима, который ЕС утвердил в декабре 2025 года.

В Еврокомиссии пояснили, что меры приняты из-за "сознательных и систематических нарушений" Грузией обязательств по соблюдению демократии и фундаментальных прав. Комиссия упоминает репрессии против мирных протестующих, оппозиционных политиков и независимых СМИ, а также отказ Тбилиси согласовывать свою политику по визам с ЕС.

Грузинским чиновникам не удастся избегать ограничений, пользуясь обычными паспортами, при поездках в ЕС в официальных и дипломатических целях они обязаны предъявлять служебные документы. Несоблюдение этого требования может привести к запрету на въезд. С учетом этого комиссия рекомендовала государствам-членам усилить пограничный контроль в отношении граждан Грузии.

"Государства-члены также должны обеспечить проверку всех граждан Грузии по национальным и европейским базам данных, таким как Визовая информационная система, Шенгенская информационная система и другим общедоступным базам данных", - говорится в опубликованном заявлении представительства Евросоюза в Грузии.

Ограничения не затрагивают граждан Грузии с обычными паспортами: они сохраняют право на краткосрочные поездки без визы. Тем не менее, если ситуация с правами человека не улучшится, комиссия может продлить приостановку до 24 месяцев или распространить ее на всех граждан Грузии.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас отметила, что свободное передвижение внутри ЕС будет ограничено для лиц, связанных с "репрессивным" грузинским правительством, включая грузинских дипломатов, информирует телеканал Pirveli.

"Если правительство нападает на собственный народ, подавляет журналистов и ограничивает свободы, это не остается без последствий. ЕС уже лишил Грузию финансирования из-за отката в демократических процессах. Сегодня Европа останавливает тех, кто связан с репрессивными грузинскими властями, включая грузинских дипломатов, от свободного перемещения в Европейском союзе. Народ Грузии получает нашу полную поддержку, но для тех, кто представляет репрессии, в нашем союзе нет места", - заявила Кая Каллас.

Европейская комиссия считает, что действия грузинских властей противоречат принципам, на которых основан безвизовый режим, заявил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт.

"Это первый случай применения нового механизма приостановки визового режима. Комиссия считает, что действия грузинских властей противоречат принципам, на которых основан безвизовый режим. Это несовместимо с нормами и ценностями Европейского союз", - заявил Ламмерт.

Отметим, что Европарламент 9 июля 2025 года принял резолюцию по Грузии, в которой, в частности, подчеркивается, что легитимным президентом Грузии является Саломе Зурабишвили. В документе указано, что процесс евроинтеграции Грузии "фактически приостановлен" по итогам продолжающегося демократического регресса в Грузии и фальсификации парламентских выборов в октябре 2024 года. Приостановка безвизового режима с Грузией в ответ на регресс демократии и репрессии против участников проевропейских протестов обсуждена 15 июля на заседании Совета глав МИД стран ЕС. Участники встречи уведомили Тбилиси об условиях продолжения безвиза.

Автор: "Кавказский узел"

