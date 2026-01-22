×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
09:19, 22 января 2026

Еврокомиссия анонсировала приостановку безвиза для владельцев диппаспортов Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейская комиссия запустила процедуру приостановки безвизового режима для граждан Грузии, имеющих дипломатические, служебные и официальные паспорта, в рамках нового механизма.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года Еврокомиссия допустила, что Грузии может грозить полная остановка безвизового режима с Европейским Союзом из-за "системного и целенаправленного характера демократического отката" страны.

В середине июня 2025 года Еврокомиссия потребовала от властей Грузии соблюдения прав человека и отмены репрессивных законов, назвав эти требования среди условий сохранения безвизового режима. Власти Грузии заявили, что предпочтут безвизовому режиму сохранение стабильности.

«Действия грузинских властей подрывают принципы, на которых основана визовая либерализация», - заявил 21 января на пресс-конференции пресс-спикер Еврокомиссии. Маркус Ламмерт. По его словам, Еврокомиссия начала процесс приостановки безвизового режима для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии:

«Цель визовой либерализации – укрепление контактов между людьми и продвижение общих ценностей, включая уважение прав человека и демократических принципов. Еврокомиссия считает, что действия грузинских властей подрывают эти принципы, не соответствуют нормам и ценностям ЕС, препятствуют стабильному развитию экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей между Евросоюзом и Грузией», - приводятся слова Ламмерта на официальном сайте Европейского союза.

«На данном этапе Комиссия направила свою оценку Европейскому парламенту и Совету Европы. После принятия решение о приостановке выдачи виз для владельцев дипломатических паспортов будет применяться единообразно во всех странах», — заявил Ламмерт.

Процедура пока не распространяется на граждан с обычными биометрическими паспортами, включая дипломатов, путешествующих с обычными паспортами. По словам Ламмерта, механизм приостановки состоит из двух этапов: первый этап касается только дипломатических паспортов, а затем, при необходимости, меры могут быть распространены на широкую общественность.

27 января 2025 года года ЕС уже приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических паспортов, хотя не все государства-члены ЕС ратифицировали это решение, отмечает Jamnews.

«Меры, принятые в прошлом году, основывались на другом правовом основании. Преимущество нового правового основания заключается в его большей гибкости и значительно большей скорости. Ранее это была скорее рекомендация, теперь же можно обеспечить единообразное применение», — заявил представитель Европейской комиссии.

Отметим, что Европарламент 9 июля 2025 года принял резолюцию по Грузии, в которой, в частности, подчеркивается, что легитимным президентом Грузии является Саломе Зурабишвили. В документе указано, что процесс евроинтеграции Грузии "фактически приостановлен" по итогам продолжающегося демократического регресса в Грузии и фальсификации парламентских выборов в октябре 2024 года. Приостановка безвизового режима с Грузией в ответ на регресс демократии и репрессии против участников проевропейских протестов обсуждена 15 июля на заседании Совета глав МИД стран ЕС. Участники встречи уведомили Тбилиси об условиях продолжения безвиза.

