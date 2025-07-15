×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:53, 15 июля 2025

Евросоюз предупредил Грузию о возможной отмене безвизового режима

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приостановка безвизового режима с Грузией в ответ на регресс демократии и репрессии против участников проевропейских протестов обсуждена на заседании Совета глав МИД стран ЕС. Участники встречи уведомили Тбилиси об условиях продолжения безвиза. 

Как писал "Кавказский узел", Европарламент 9 июля принял резолюцию по Грузии, в которой, в частности, подчеркивается, что легитимным президентом Грузии является Саломе Зурабишвили. В документе указано, что процесс евроинтеграции Грузии "фактически приостановлен" по итогам продолжающегося демократического регресса в Грузии и фальсификации парламентских выборов в октябре 2024 года. На 15 июля Европейский совет запланировал обсуждение политики в отношении Грузии. 

Евросоюз рассматривает возможность приостановки безвизового режима для Грузии, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом встречи глав МИД стран ЕС.

"Сегодня мы направим письмо Грузии по поводу безвизового режима. Они должны выполнить определенные условия. Если эти условия не будут выполнены в течение определенного срока, то нам придется приостановить действие безвизового режима", - заявила Каллас в эфире EBS. 

Она добавила, что ЕС рассматривает “все варианты” мер, которые могут заставить правительство Грузии изменить политику, в том числе и новые санкции против судей в ответ на неоправданно суровые приговоры участникам проевропейских протестов. 

О том, что Евросоюз всерьез рассматривает отмену безвиза с Грузией из-за репрессий против участников акций протеста сообщило сегодня со ссылкой на неназванные источники в дипломатических кругах Politico. 

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, направила сегодня открытое письмо в адрес участников обсуждения - министров иностранных дел ЕС и главы европейской дипломатии Кайи Каллас. 

“Грузия сталкивается с глубоким внутренним кризисом, вызванным фальсификацией выборов. ЕС должен отреагировать четкой, единой позицией и конкретными действиями. Бездеятельность грозит потерей Грузии как стратегического партнера и создает опасный прецедент у границ ЕС”, - цитирует обращение Зурабишвили JAMnews.

Зурабишвили призвала Евросоюз расценивать ситуацию в Грузии как “захват власти авторитарными методами” и “четкий стратегический переход к союзничеству с Россией” и отреагировать на нее “скоординированными политическими шагами”, поддержав стремление грузинского народа к евроинтеграции. “На данном этапе любая задержка означает капитуляцию перед авторитаризмом и российским влиянием”, - приводит слова из документа SOVAnews. 

За отмену безвизового режима с Грузией еще в ноябре 2024 года выступил глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот. “Безвизовый режим не может быть подарком для авторитарных режимов, его надо заслужить. До сих пор безвизовый режим был большим шансом для Грузии, в особенности для ее молодых жителей, быстрее сблизиться с Евросоюзом. Такие контакты очень важны. Но и мне пришлось скрепя сердце признать, что такая мера является единственной, способной произвести впечатление на правящую партию“, - цитировала слова политика DW (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Спасательные работы на месте обрушившегося дома. Тбилиси, 14 июля 2025 г. Фото: МВД Грузии
15:42, 15 июля 2025
Активисты обвинили мэрию Тбилиси в халатности после гибели двух человек 
Лаура Авторханова. Скриншот видео https://t.me/marem_group/1202
13:45, 15 июля 2025
Авторханова заявила о пребывании в безопасном месте
02:53, 15 июля 2025
Георгий Бачиашвили заявил об избиении в тюрьме
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtisambebi / მთის ამბები на YouTube.
00:53, 15 июля 2025
Мзия Амаглобели дала показания в суде
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: скриншот публикации NEWS.On.ge в Facebook*
23:53, 14 июля 2025
Сторонники евроинтеграции Грузии перекрыли проспект Руставели в 229-й день подряд
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Кадры захвата заключенными заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Коллаж "Кавказского узла". Фото https://t.me/shot_shot/67693, https://www.youtube.com/watch?v=DEM9O_XMf-Y Захват заложников в ростовском СИЗО

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Лаура Авторханова. Скриншот видео https://t.me/marem_group/1202
15 июля 2025, 13:45
Авторханова заявила о пребывании в безопасном месте

Субхан Мамедов. Фото: соцсети Субхана Мамедова (SUBO)
15 июля 2025, 10:50
Объявлен в розыск лишенный гражданства России азербайджанский блогер

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtisambebi / მთის ამბები на YouTube.
15 июля 2025, 00:53
Мзия Амаглобели дала показания в суде

Отсутствие воды в кране. Скриншот фото https://gvk86.ru/press-center/30116/ от 01.03.24.
14 июля 2025, 19:56
Петицию о проблемах с водоснабжением Ставрополья поддержали более 3700 жителей

Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Показать больше