Евросоюз предупредил Грузию о возможной отмене безвизового режима

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приостановка безвизового режима с Грузией в ответ на регресс демократии и репрессии против участников проевропейских протестов обсуждена на заседании Совета глав МИД стран ЕС. Участники встречи уведомили Тбилиси об условиях продолжения безвиза.

Как писал "Кавказский узел", Европарламент 9 июля принял резолюцию по Грузии, в которой, в частности, подчеркивается, что легитимным президентом Грузии является Саломе Зурабишвили. В документе указано, что процесс евроинтеграции Грузии "фактически приостановлен" по итогам продолжающегося демократического регресса в Грузии и фальсификации парламентских выборов в октябре 2024 года. На 15 июля Европейский совет запланировал обсуждение политики в отношении Грузии.

Евросоюз рассматривает возможность приостановки безвизового режима для Грузии, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом встречи глав МИД стран ЕС.

"Сегодня мы направим письмо Грузии по поводу безвизового режима. Они должны выполнить определенные условия. Если эти условия не будут выполнены в течение определенного срока, то нам придется приостановить действие безвизового режима", - заявила Каллас в эфире EBS.

Она добавила, что ЕС рассматривает “все варианты” мер, которые могут заставить правительство Грузии изменить политику, в том числе и новые санкции против судей в ответ на неоправданно суровые приговоры участникам проевропейских протестов.

О том, что Евросоюз всерьез рассматривает отмену безвиза с Грузией из-за репрессий против участников акций протеста сообщило сегодня со ссылкой на неназванные источники в дипломатических кругах Politico.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, направила сегодня открытое письмо в адрес участников обсуждения - министров иностранных дел ЕС и главы европейской дипломатии Кайи Каллас.

“Грузия сталкивается с глубоким внутренним кризисом, вызванным фальсификацией выборов. ЕС должен отреагировать четкой, единой позицией и конкретными действиями. Бездеятельность грозит потерей Грузии как стратегического партнера и создает опасный прецедент у границ ЕС”, - цитирует обращение Зурабишвили JAMnews.

Зурабишвили призвала Евросоюз расценивать ситуацию в Грузии как “захват власти авторитарными методами” и “четкий стратегический переход к союзничеству с Россией” и отреагировать на нее “скоординированными политическими шагами”, поддержав стремление грузинского народа к евроинтеграции. “На данном этапе любая задержка означает капитуляцию перед авторитаризмом и российским влиянием”, - приводит слова из документа SOVAnews.

За отмену безвизового режима с Грузией еще в ноябре 2024 года выступил глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот. “Безвизовый режим не может быть подарком для авторитарных режимов, его надо заслужить. До сих пор безвизовый режим был большим шансом для Грузии, в особенности для ее молодых жителей, быстрее сблизиться с Евросоюзом. Такие контакты очень важны. Но и мне пришлось скрепя сердце признать, что такая мера является единственной, способной произвести впечатление на правящую партию“, - цитировала слова политика DW (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.