Главная   /   Лента новостей
08:05, 8 марта 2026

Оппозиционеры и историки в Грузии вызваны на опрос после заявлений об иранском университете

Гиви Таргамадзе, Губаз Саникидзе, Георгий Канделаки, Тина Хидашели. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ JAMnews https://jam-news.net/ Коллаж "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Служба госбезопасности Грузии вызвала четырех человек на опрос в связи с заявлениями о международном университете Аль-Мустафа. Следствие начато на фоне нападок представителей "Грузинской мечты" на авторов исследования иранского влияния на Грузию.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта Служба госбезопасности Грузии начала расследование заявлений оппозиции о деятельности местного филиала Международного университета Аль-Мустафа. Ведомство пояснило, что намерено "задать им вопросы", чтобы выявить "какие-то конкретные факты". "В последние дни различные лица публично озвучили ряд сведений о рекрутировании другими странами кадров в Грузии, в том числе обвинения или намеки по направлению терроризма. Мы внимательно следим и изучаем содержание этих заявлений, а также мотивы их авторов, обвиняющих Грузию в подобных вопросах, особенно на фоне продолжающихся боевых действий в регионе", - заявила СГБ. 

Экс-министр обороны Тина Хидашели 4 марта заявила телеканалу "Пирвели", что "в Грузии практически нелегально действует так называемый университет, школа террористов, ректором которой был человек, объявленный преемником Али Хаменеи". Ранее бывший ректор университета - религиозный и политический деятель Алиреза Арафи - вошел во временный совет руководства Ирана, сформированный после гибели аятоллы Хаменеи.

Четыре человека вызваны на опрос к следователям

Служба госбезопасности вызвала на опрос оппозиционера, бывшего главу парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе, бывшего министра обороны, основательницу организации "Гражданская идея" Тину Хидашели, историка и оппозиционного политика Губаза Саникидзе и члена «Лаборатории исследования советского прошлого» Георгия Канделаки, сообщило 7 марта "Интерпрессньюс".

Они вызваны на опрос в рамках расследования дела по статье 319 Уголовного кодекса (оказание иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности).

Тина Хидашели сообщила, что согласна прийти на опрос. «Я планирую прийти, но пока не знаю, когда», - процитировало бывшего министра издание.

Связаться с Гиви Таргамадзе не удается, констатировал представитель СГБ. "Его телефон выключен, и надеемся, он узнает из СМИ или ему передадут, что он вызван в Службу государственной безопасности в связи со сделанными им заявлениями", - привело издание его слова.

Опрос Губаза Саникидзе был проведен в Тбилисском горсуде, политик дал показания в присутствии судьи магистрата. Он отвечал на вопросы следователей почти час.

«У них были вопросы по поводу моего выступления. Не буду скрывать, у меня тоже были к ним вопросы. Я ответил на все вопросы, а они не смогли ответить на мои», - сказал изданию Саникидзе после опроса.

По данным издания, Тина Хидашели и Георгий Канделаки также намерены дать показания при условии присутствия судьи.

Международный университет Аль-Мустафа - религиозно-образовательный центр со штаб-квартирой в Иране. Вуз специализируется на исламских исследованиях, включая теологию, право и философию. В Грузии филиал университета действует более 10 лет. В 2020 году США ввели санкции против университета, заявив, что он используется Ираном для продвижения своей идеологии и вербовки иностранцев в проиранские вооруженные группы. Тегеран отверг эти обвинения, сообщило "Новости Грузия". 

Возбуждению уголовного дела предшествовали нападки властей на авторов исследования

3 марта было опубликовано исследование американского Института Хадсона, соавторами которого стали Георгий Канделаки и старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи. Авторы пришли к выводу, что Иран систематически расширяет свою инфраструктуру влияния в Грузии. По мнению авторов, это представляет угрозу не только для Грузии, но и для интересов США и в целом западных стран в регионе Южного Кавказа. Исследование коснулось, в том числе, деятельности в Грузии Международного университета Аль-Мустафа, сообщило JAMnews.

После публикации исследования представители «Грузинской мечты» раскритиковали его авторов. Так, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал их «предателями», обвинил в действиях против национальных интересов Грузии и потребовал расследования их деятельности. Его поддержали вице-спикер парламента Гия Вольский и депутат Арчил Гордуладзе, отмечается в публикации.

Тина Хидашели ответила на обвинения, предложив тем, "кто обеспокоен судьбой страны и ее будущим, интересоваться реальной проблемой, а не выяснением, чьи заявления им нравятся, а чьи нет", пишет издание.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

К 7 марта более 1790 граждан 66 государств были эвакуированы из Ирана через азербайджанский пограничный пункт, среди них 297 граждан Азербайджана, 282 гражданина России и 13 граждан Грузии.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказкий узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом".

Автор: "Кавказский узел"

