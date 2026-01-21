×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:21, 21 января 2026

К протестующим у здания парламента Грузии присоединились граждане Ирана

Участники акции у парламента Грузии 21.01.2025 Фото: Interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/859953-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции собрались у парламента Грузии 420-й день подряд. К акции протеста сегодня присоединились граждане Ирана.

Как писал "Кавказский узел", 20 января сторонники евроинтеграции 419-й день подряд собрались на проспекте Руставели у парламента Грузии. Они отметили, что, несмотря на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в декабре 2024 года о том, что к 20 января 2025 года демонстраций не будет, протесты продолжаются и спустя год.

Сторонники евроинтеграции 420-й день подряд собрались на проспекте Руставели у парламента Грузии. Требования демонстрантов остаются неизменными - проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время протестов. Кроме того, у здания парламента собрались граждане Ирана, выражая солидарность с протестующими против режима в Иране, сообщило сегодня издание Interpressnews.

Кадр к протестующим у парламента Грузии в 420-й день подряд присоединились граждане Ирана. 21.01.2025 Фото: Publika /https://www.facebook.com/photo?fbid=1659761348756742&set=pcb.1659761538756723

Демонстранты несли иранские и грузинские флаги, плакаты с надписями: "Свободу народам от диктатуры", "Свободу борющемуся иранскому народу". Также участники акции держали фотографии с изображениями иранцев, погибших от рук иранского режима.

"Мы не могли оставаться равнодушными к событиям, произошедшим в Иране. Не вдаваясь в конкретные причины или последствия, просто с человеческой точки зрения, то, что произошло, было такой трагедией, что было бы очень больно просто оставить это без внимания, и именно поэтому мы решили провести день солидарности с теми людьми, которые были убиты просто за то, что боролись за свободу", - сказал один из протестующих.

Сегодня стало известно, что депутаты Европарламента завершают проработку деталей письма, которое будет направлено президенту Европейской комиссии. Около 20 депутатов Европарламента от различных политических групп обратились к Урсуле фон дер Ляйен с просьбой проявить интерес к делу о химическом отравлении демонстрантов. Число подписавших обращение растет с каждым днем, и письмо будет направлено в Европейскую комиссию к концу недели, передает телекомпания Pirveli.

Служба государственной безопасности Грузии начала расследование в связи с информацией "Би-Би-Си", что в ходе разгона антиправительственных митингов в Тбилиси в 2024 году власти страны использовали против протестующих химические вещества. Участники ежедневных протестов у парламента Грузии с 1 декабря 2025 года требуют провести полноценное расследование. Так, 5 декабря 2025 года  они потребовали обнародовать названия химических веществ, использованных для разгона участников протестных акций. МВД Грузии никогда не закупало "камит",  приобреталось и использовалось на акциях вещество под названием "хлорбензилидин малононитрилом", заявило 6 декабря СГБ Грузии. Служба прекратила проверку о превышении полномочий силовиками, но продолжила следствие о враждебных действиях против страны в связи с репортажем BBC. На еженедельных субботних шествиях протестующие требуют провести международное расследование.

Письмо, с которым ознакомился телеканал, содержит 3 вопроса. Депутатов Европарламента интересует, как Европейская комиссия оценивает достоверность расследования BBC, а также какие дополнительные меры она планирует предпринять для привлечения к ответственности соответствующих лиц и в какой степени эта реальность совместима со статусом Грузии как кандидата в члены Европейского союза, сообщает телекомпания.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:06, 21 января 2026
Виталий Журавлев осужден по третьему уголовному делу о дискредитации армии
17:24, 21 января 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
12:10, 21 января 2026
1
 Жалобы на шлагбаум перед автовокзалом в Нальчике заинтересовали прокуратуру
06:21, 21 января 2026
Боец из Астраханской области убит на Украине
02:35, 21 января 2026
Восемь человек пострадали во время атаки БПЛА в Новой Адыгее
01:43, 21 января 2026
Жилой дом поврежден в Адыгее в результате атаки БПЛА
Все события дня
Новости
Обстановка у дворца президента Грузии. Тбилиси, 4 октября 2025 года. Фото: Atamanova Sofiia/Paper Kartuli https://t.me/paperkartuli/24090
07:20, 21 января 2026
Оставлены под стражей обвиняемые по делу о беспорядках в Тбилиси
Сторонники евроинтеграции 419-й день подряд собрались на проспекте Руставели у парламента Грузии. 20.01.2026. Interpressnews/https://www.interpressnews.ge/ka/article/859861-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs
23:15, 20 января 2026
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 419 дней подряд
Анастасия Зиновкина. Фото: Batumelebi / https://batumelebi.netgazeti.ge/news/602093/, 19/01/2026
18:39, 20 января 2026
Ужесточен режим содержания Анастасии Зиновкиной
Акция протеста. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
13:08, 20 января 2026
Участники шахтерских протестов в Чиатуре осуждены за избиение директора рудника
Кадр акции у парламента Грузии 418-й день подряд. Фото: Interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/859766-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs
23:02, 19 января 2026
Акция протеста в Тбилиси прошла на фоне ожидания акта о помиловании
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Задержание участников "Лимоновских чтений". 17 января 2026 г. Фото: https://t.me/rightsofnation/2453
21 января 2026, 19:44
Участникам "Лимоновских чтений" в Краснодаре понадобилась медпомощь после жесткого задержания

Алан Гаглоев. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=EOnj3T_7KCs
21 января 2026, 18:14
Алан Гаглоев отправил правительство в отставку

Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 января 2026, 14:07
Азербайджанские правозащитники раскритиковали продление ареста верующих женщин

Акция протеста. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
20 января 2026, 13:08
Участники шахтерских протестов в Чиатуре осуждены за избиение директора рудника

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше