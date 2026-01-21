К протестующим у здания парламента Грузии присоединились граждане Ирана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции собрались у парламента Грузии 420-й день подряд. К акции протеста сегодня присоединились граждане Ирана.

Как писал "Кавказский узел", 20 января сторонники евроинтеграции 419-й день подряд собрались на проспекте Руставели у парламента Грузии. Они отметили, что, несмотря на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в декабре 2024 года о том, что к 20 января 2025 года демонстраций не будет, протесты продолжаются и спустя год.

Сторонники евроинтеграции 420-й день подряд собрались на проспекте Руставели у парламента Грузии. Требования демонстрантов остаются неизменными - проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время протестов. Кроме того, у здания парламента собрались граждане Ирана, выражая солидарность с протестующими против режима в Иране, сообщило сегодня издание Interpressnews.

Демонстранты несли иранские и грузинские флаги, плакаты с надписями: "Свободу народам от диктатуры", "Свободу борющемуся иранскому народу". Также участники акции держали фотографии с изображениями иранцев, погибших от рук иранского режима.

"Мы не могли оставаться равнодушными к событиям, произошедшим в Иране. Не вдаваясь в конкретные причины или последствия, просто с человеческой точки зрения, то, что произошло, было такой трагедией, что было бы очень больно просто оставить это без внимания, и именно поэтому мы решили провести день солидарности с теми людьми, которые были убиты просто за то, что боролись за свободу", - сказал один из протестующих.

Сегодня стало известно, что депутаты Европарламента завершают проработку деталей письма, которое будет направлено президенту Европейской комиссии. Около 20 депутатов Европарламента от различных политических групп обратились к Урсуле фон дер Ляйен с просьбой проявить интерес к делу о химическом отравлении демонстрантов. Число подписавших обращение растет с каждым днем, и письмо будет направлено в Европейскую комиссию к концу недели, передает телекомпания Pirveli.

Служба государственной безопасности Грузии начала расследование в связи с информацией "Би-Би-Си", что в ходе разгона антиправительственных митингов в Тбилиси в 2024 году власти страны использовали против протестующих химические вещества. Участники ежедневных протестов у парламента Грузии с 1 декабря 2025 года требуют провести полноценное расследование. Так, 5 декабря 2025 года они потребовали обнародовать названия химических веществ, использованных для разгона участников протестных акций. МВД Грузии никогда не закупало "камит", приобреталось и использовалось на акциях вещество под названием "хлорбензилидин малононитрилом", заявило 6 декабря СГБ Грузии. Служба прекратила проверку о превышении полномочий силовиками, но продолжила следствие о враждебных действиях против страны в связи с репортажем BBC. На еженедельных субботних шествиях протестующие требуют провести международное расследование.

Письмо, с которым ознакомился телеканал, содержит 3 вопроса. Депутатов Европарламента интересует, как Европейская комиссия оценивает достоверность расследования BBC, а также какие дополнительные меры она планирует предпринять для привлечения к ответственности соответствующих лиц и в какой степени эта реальность совместима со статусом Грузии как кандидата в члены Европейского союза, сообщает телекомпания.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.