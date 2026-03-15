Микаутадзе заявил о готовности возместить ущерб

Бывший замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе, обвиняемый в легализации незаконных доходов, заявил, что не считает себя виновным, но готов заключить процессуальное соглашение, признать несуществующее преступление и возместить несуществующий ущерб.

Как писал "Кавказский узел", бывший замминистра экономики Ромео Микаутадзе, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и легализации незаконных доходов в несколько миллионов лари, был арестован в июне 2025 года. Суд отказался освободить его под залог.

Бывший заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе обратился в прокуратуру с просьбой оформить процессуальной соглашение, несмотря на то, что не согласен с обвинениями и не считает себя виновным, пишет 13 марта "Грузия-онлайн".

Соответствующее заявление Микаутадзе сделал во время заключительной речи на судебном процессе. Он заявил, что готов "признать несуществующее преступление и возместить несуществующий ущерб, чтобы дело было быстро завершено". Он также добавил, что обсудил этот вопрос с близкими: "Нам придется заплатить довольно солидную сумму, но мы этого не боимся".

Напомним, что, по версии следствия, в 2017-2024 годах Микаутадзе использовал служебное положение в личных интересах: "предоставлял отдельным лицам преимущества в энергетике" в обмен на доли в компаниях, оформленные на подставных лиц. Кроме того, по версии следователей, чиновник заключал фиктивные трудовые договоры, получал доходы, которые не декларировал, и легализовал их через подставных лиц и "сомнительные сделки".