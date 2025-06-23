×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:08, 23 июня 2025

Суд отказался освободить Микаутадзе под залог

Ромео Микаутадзе. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=kYAQohDbqWI

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси не удовлетворил просьбу защиты освободить под залог бывшего замминистра экономики Ромео Микаутадзе и отправил его под арест.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня Служба госбезопасности сообщила о задержании бывшего замминистра экономики Ромео Микаутадзе, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и легализации незаконных доходов в несколько миллионов лари. Ему грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. Микаутадзе отвергает обвинения, заявил его адвокат.

По версии следствия, в 2017-2024 годах Микаутадзе использовал служебное положение в личных интересах: "предоставлял отдельным лицам преимущества в энергетике" в обмен на доли в компаниях, оформленные на подставных лиц. Кроме того, по версии следователей, чиновник заключал фиктивные трудовые договоры, получал доходы, которые не декларировал, и легализовал их через подставных лиц и "сомнительные сделки".

Тбилисский горсуд сегодня по ходатайству стороны обвинения избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для Ромео Микаутадзе, сообщает "Интерпрессньюс".

Умысла в совершении преступления не было

Защита ходатайствовала о выплате залога в размере 100 тысяч лари (около 36,8 тысячи долларов). Сам Микаутадзе заявил в суде, что не имел умысла на преступление. "С моей стороны умысла в совершении преступления не было, нет и не будет", - привело его слова издание.

Напомним, среди инкриминируемых Микаутадзе эпизодов - покупка квартиры в Мадриде за 600 тысяч евро и регистрация автомобилей на миллион лари (около 368 тысяч долларов). Микаутадзе готов доказать законность всего имущества "до последнего тетри", заявил ранее его адвокат.

По словам адвоката, еще до поступления на госслужбу Микаутадзе много лет занимался предпринимательством и накопил "солидное имущество", происхождение которого можно обосновать. При этом регистрация имущества на третьих лиц не является преступлением, особенно если речь идет о совместной семейной собственности.

Задержание Ромео Микаутадзе не связано с антикоррупционной борьбой, это следствие внутрикланового конфликта в правящей партии, заявил ранее один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Саникидзе. "Арест Ромео Микаутадзе не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией. Это был человек, который в пору премьерства [Ираклия] Гарибашвили был главным казначеем "черной кассы", - указал он.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
23:56, 23 июня 2025
Задержан участник акции у парламента Грузии
21:53, 23 июня 2025
МВД Грузии отчиталось о расследовании наезда на протестующих в Тбилиси
Участники голодовки в Чиатуре. Кадр прямой трансляции на Facebook*-cтранице მაღაროელი
20:56, 23 июня 2025
Шахтеры Чиатуры требуют освободить арестованных коллег
Мзия Амаглобели в суде. Фото с сайта "Батумелеби".
20:05, 23 июня 2025
Суд оставил журналистку Мзию Амаглобели под арестом
Мамука Хазарадзе (слева) и Бадри Джапаридзе. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/
17:53, 23 июня 2025
Два оппозиционера осуждены по делу о неявке в комиссию парламента Грузии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Участники голодовки в Чиатуре. Кадр прямой трансляции на Facebook*-cтранице მაღაროელი
23 июня 2025, 20:56
Шахтеры Чиатуры требуют освободить арестованных коллег

Мамука Хазарадзе (слева) и Бадри Джапаридзе. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/
23 июня 2025, 17:53
Два оппозиционера осуждены по делу о неявке в комиссию парламента Грузии

Кристина Лакербая (справа). Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=2p8gCLiITh0
23 июня 2025, 16:57
Сотрудница Минтуризма Абхазии наказана за слова о туристах

Площадка песка с мазутом в Воскресенском. Фото: t.me/opershtab23
23 июня 2025, 14:15
Завершение вывоза песка с мазутом из Воскресенского отложено на июль

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше