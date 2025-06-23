Суд отказался освободить Микаутадзе под залог

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси не удовлетворил просьбу защиты освободить под залог бывшего замминистра экономики Ромео Микаутадзе и отправил его под арест.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня Служба госбезопасности сообщила о задержании бывшего замминистра экономики Ромео Микаутадзе, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и легализации незаконных доходов в несколько миллионов лари. Ему грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. Микаутадзе отвергает обвинения, заявил его адвокат.

По версии следствия, в 2017-2024 годах Микаутадзе использовал служебное положение в личных интересах: "предоставлял отдельным лицам преимущества в энергетике" в обмен на доли в компаниях, оформленные на подставных лиц. Кроме того, по версии следователей, чиновник заключал фиктивные трудовые договоры, получал доходы, которые не декларировал, и легализовал их через подставных лиц и "сомнительные сделки".

Тбилисский горсуд сегодня по ходатайству стороны обвинения избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для Ромео Микаутадзе, сообщает "Интерпрессньюс".

Умысла в совершении преступления не было

Защита ходатайствовала о выплате залога в размере 100 тысяч лари (около 36,8 тысячи долларов). Сам Микаутадзе заявил в суде, что не имел умысла на преступление. "С моей стороны умысла в совершении преступления не было, нет и не будет", - привело его слова издание.

Напомним, среди инкриминируемых Микаутадзе эпизодов - покупка квартиры в Мадриде за 600 тысяч евро и регистрация автомобилей на миллион лари (около 368 тысяч долларов). Микаутадзе готов доказать законность всего имущества "до последнего тетри", заявил ранее его адвокат.

По словам адвоката, еще до поступления на госслужбу Микаутадзе много лет занимался предпринимательством и накопил "солидное имущество", происхождение которого можно обосновать. При этом регистрация имущества на третьих лиц не является преступлением, особенно если речь идет о совместной семейной собственности.

Задержание Ромео Микаутадзе не связано с антикоррупционной борьбой, это следствие внутрикланового конфликта в правящей партии, заявил ранее один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Саникидзе. "Арест Ромео Микаутадзе не имеет никакого отношения к борьбе с коррупцией. Это был человек, который в пору премьерства [Ираклия] Гарибашвили был главным казначеем "черной кассы", - указал он.