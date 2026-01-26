Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 425 дней без перерыва

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии в 425-й день подряд собрались у здания парламента на проспекте Руставели, требуя освободить всех арестованных за участие в демонстрациях.

Как писал "Кавказский узел", 25 января, в 424-й день ежедневных протестов, участники акции в Тбилиси прочитали стихи поэта Михи Хелашвили - участника движения против советизации Грузии, убитого 101 год назад. Несмотря на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в декабре 2024 года о том, что к 20 января 2025 года демонстраций не будет, протесты в ежедневном режиме продолжаются.

Активисты с флагами и протестными транспарантами вновь собрались сегодня у здания парламента Грузии на проспекте Руставели, где заранее были мобилизованы отряды полиции. Протестующие выступили с неизменными требованиями - провести новые выборы в парламент и освободить политических заключенных, арестованных в связи с участием в демонстрациях. Они также потребовали отменить поправки в законы, которые ограничивают свободу выражения протеста, передает Interpressnews.

Протестная акция на проспекте Руставели проходит сегодня в 425-й вечер подряд, отмечает Publika.

Согласно принятым парламентом Грузии поправкам в закон "О собраниях и манифестациях", ограничения, введенные ранее на проведение акций на дорогах, распространяются и на тротуары, и пешеходные улицы. Для проведения шествия требуется подать уведомление в МВД, а за нарушение требований предусмотрен арест. При повторном нарушении, например, блокрировке тротуара у госучреждения, следует уголовное преследование.

Постоянная участница проевропейских демонстраций, 69-летняя Марине Жвания была обвинена полицейскими в блокировке тротуара во время акции 17 декабря, ей грозит до 15 суток ареста. Представитель МВД в суде продемонстрировал видеозапись с несколькими прохожими у парламента, которые пересекли разделительную линию, и заявили, что двигаться по тротуару этим людям помешала Жвания. При этом он признал, что личности этих граждан установлены не были и сами они о нарушении своих прав на свободный проход по тротуару не заявляли.

"Пока не освободят заключенных режима, пока в стране не пройдут новые свободные выборы, я буду каждый день ходить по Руставели и стоять на тротуаре", - приводит слова Марине Жвания Netgazeti.

"Кавказский узел" также писал, что 23 января суд в Тбилиси назначил административные аресты пятерым активистам, обвиненным в административном правонарушении за стояние на тротуаре после акций в декабре 2025 года. Кроме того, не менее восьми постоянных участников акций на проспекте Руставели, в том числе врач Важа Гаприндашвили и азербайджанский журналист Афган Садыгов, находятся под угрозой уголовного преследования за неоднократную блокировку тротуара.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".