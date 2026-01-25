Сторонники евроинтеграции Грузии почтили память борца против советской власти

В 424-й день ежедневных протестов участники ежедневной акции в Тбилиси прочитали стихи поэта Михи Хелашвили, участника движения против советизации Грузии, убитого 101 год назад.

Как писал "Кавказский узел", марш против реформы образования прошел 24 января в центре Тбилиси. Шествие закончилось у парламента Грузии, где его участники присоединились к продолжающимся 423 дня проевропейским протестам.

Возле парламента, где 424-й день продолжается непрерывный протест, снова собрались горожане. На сегодняшней акции они вспомнили Миху Хелашвили, 25 января - день его рождения и смерти. Собравшиеся читали его стихи, сообщила сегодня Publika.

Как следует из приложенных к публикации фотографий, в руках у участников акции были флаги Грузии и Евросоюза.

Поэт Миха Хелашвили выступал против советской власти. Был главой движения сопротивления в Мтианети и активно участвовал в национально-освободительной борьбе с 1921 года, пишет издание.

Он был убит в 1925 году в свой день рождения в возрасте 25 лет, пишет GeorgiaOnline.

Вторжение частей 11-й Красной армии в Грузию произошло в феврале 1921 года. Сопротивление грузинской армии, добровольческих отрядов и юнкеров было подавлено. 21 апреля 1921 года в Грузии была сформирована советская власть, подписан Декрет о создании Народных комиссариатов Грузинской Советской Социалистической Республики. В течение почти трех лет до этого на территории страны действовала Грузинская Демократическая Республика, провозглашенная 26 мая 1918 года.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".