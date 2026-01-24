Противники реформы образования присоединились к протесту у парламента Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Марш против реформы образования прошел сегодня в центре Тбилиси. Шествие закончилось у парламента Грузии, где его участники присоединились к продолжающимся 423 дня проевропейским протестам.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии, собравшиеся у здания парламента на проспекте Руставели 23 января 422-й день подряд, назвали беспрецедентным нарушением прав человека аресты демонстрантов за пребывание на тротуаре.

От филармонии к парламенту Грузии сегодня прошел марш под названием "Защити образование". Демонстранты выступают против реформы системы образования, запланированной "Грузинской мечтой". В протесте принимают участие профессора и студенты.

Участники марша развернули флаг Грузии. Они также несут баннеры с надписями: "Знание - сила!", "Наши знания не продаются!", сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

Участники марша присоединились к собравшимся у здания парламента. Требования собравшихся у парламента демонстрантов остаются неизменными – назначить новые парламентские выборы и освободить задержанных во время протестов, говорится в другой публикации агентства.

Как следует из видео, опубликованного изданием Publika, участники марша несли в руках флаги Грузии и Евросоюза, портреты арестованных и осужденных в связи с участием в акциях протеста. Протестующие во время марша заняли одну из полос проспекта Руставели.

Напомним, пакет законодательных поправок по реформе высшего образования предусматривает внесение изменений в пять действующих законов. Одно из главных изменений: новый формат финансирования высшего образования. Система грантов, которые выделялись наиболее успешным студентам по итогам экзаменов на оплату обучения в государственных и частных вузах, отменяется. Вместо этого поэтапно вводится полностью бесплатное образование в государственных вузах. Оно будет полностью финансироваться государством. Речь идет только о гражданах Грузии, иностранцы теряют право поступать в государственные вузы, но смогут учиться в частных университетах. Предположительно, все, кто поступит в государственные вузы Грузии в будущем году на первый курс, уже автоматом будут учиться бесплатно. Тем, кто поступит в частные вузы, государство больше помогать не будет. При этом уже выделенные текущие действующие гранты студентам отменены не будут. Правительство на основании анализа рынка труда будет определять квоты на число мест в государственных вузах по конкретным факультетам, сообщило 9 декабря 2025 года агентство "Новости Грузия".

В Грузии уже второй год проходят ежедневные акции протеста с требованием новых парламентских выборов и освобождения всех задержанных за участие в демонстрациях. Демонстранты перекрывали движение по проспекту Руставели в течение 343 дней подряд. С 6 ноября силовики не позволяли активистам перекрывать движение, выставляя оцепление вдоль проезжей части, за попытки выйти на дорогу протестующих задерживали, однако в годовщину протестов и в некоторые другие дни после нее протестующие проводили марши по проезжей части. В частности, 6 декабря участники ежедневных протестов потребовали международного расследования применения "камита" для разгона демонстрантов в ноябре-декабре 2024 года. Они анонсировали еженедельные шествия, пока их требование не будет выполнено.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".