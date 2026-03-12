Участники акции на Руставели сообщили о проверках сумок и рюкзаков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские досматривали сумки и рюкзаки у людей, пришедших в 470-й день непрерывного протеста к зданию парламента Грузии. По словам протестующих, силовиков интересовали палатки.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта у здания парламента Грузии в 469-й день подряд прошла акция протеста с требованием освободить политзаключенных. Для подачи прошения о досрочном освобождении от осужденных за участие в протестах требуют признать вину, рассказали их родные на акции.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами ЕС собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели перед зданием парламента в 470-й день подряд.

Участники акции с неизменными требованиями освобождения политзаключенных и новых выборов отреагировали на публикацию заключения Московского механизма ОБСЕ. В опубликованном заключении подтверждается, что власти Грузии причастны к пыткам людей, бесчеловечному обращению, применению химического оружия, фальсификации выборов, неправомерным арестам людей по политическим мотивам, введению репрессивных законов и авторитарным действиям против политических оппонентов.

В заключении содержится призыв к государствам-членам Римского статута обратиться в Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) по факту систематических пыток и бесчеловечного обращения с людьми в Грузии. В докладе намерены расследовать применение запрещенных химических веществ Организацией по запрещению химического оружия против граждан Грузии. Также в докладе подчеркивается, что парламентские выборы 2024 года были сфальсифицированы, и указано на необходимость расследовать факты фальсификации. Оппозиционные политики, выступая на акции, назвали доклад "международным вердиктом режиму "Грузинской мечты", передает Publika.

В конце января Великобритания и еще 23 страны ОБСЕ инициировали создание экспертной миссии в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Грузии в рамках Московского механизма. Представителям миссии поставили задачу оценить нарушения прав человека в стране с 2024 года. Московский механизм - способ мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами-участниками ОБСЕ в области прав человека и демократии, принятый в 1991 году. Он позволяет формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для разрешения выявленных проблем на территории государства-участника организации, говорится на сайте ОБСЕ. Московский механизм используется в случае серьезных нарушений прав человека, гуманитарных катастроф и преступлений против человечности.

Участники собрания держали плакаты: "На вас села муха Московского механизма”, "Коцов (членов "Грузинской мечты", - прим."“Кавказского узла") ждет Гаага", "Не уйдете от Гааги", "Палатка - не орудие нарушения", "Солидарность квирам" и "Слава героям", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Полицейские возле здания парламента проверяли у граждан сумки и рюкзаки. "У парламента обыскивают всех подряд, у кого есть сумка или рюкзак. Как говорят участники протеста, полицейские ищут палатки, чтобы участники акции не смогли пронести их на территорию, прилегающую к парламенту", - информирует Tbilisi life.

"Кавказский узел" писал, что сегодня полиция разобрала палатки участников протеста в Тбилиси, которые стояли у здания парламента на протяжении многих месяцев. Активистка Дареджан Цхвитария, утверждает, что ее палатка загорелась прошлой ночью. Она уверена, что пожар был устроен умышленно.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".