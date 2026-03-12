×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:45, 12 марта 2026

Участники акции на Руставели сообщили о проверках сумок и рюкзаков

Протестующие на проспекте Руставели, 12 марта 2026 года. Фото: Мариам Кавшбая / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские досматривали сумки и рюкзаки у людей, пришедших в 470-й день непрерывного протеста к зданию парламента Грузии. По словам протестующих, силовиков интересовали палатки. 

Как писал "Кавказский узел", 11 марта у здания парламента Грузии в 469-й день подряд прошла акция протеста с требованием освободить политзаключенных. Для подачи прошения о досрочном освобождении от осужденных за участие в протестах требуют признать вину, рассказали их родные на акции. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами ЕС собрались сегодня на пешеходной части проспекта Руставели перед зданием парламента в 470-й день подряд. 

Участники акции с неизменными требованиями освобождения политзаключенных и новых выборов отреагировали на публикацию заключения Московского механизма ОБСЕ. В опубликованном заключении подтверждается, что власти Грузии причастны к пыткам людей, бесчеловечному обращению, применению химического оружия, фальсификации выборов, неправомерным арестам людей по политическим мотивам, введению репрессивных законов и авторитарным действиям против политических оппонентов. 

В заключении содержится призыв к государствам-членам Римского статута обратиться в Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) по факту систематических пыток и бесчеловечного обращения с людьми в Грузии. В докладе намерены расследовать применение запрещенных химических веществ Организацией по запрещению химического оружия против граждан Грузии. Также в докладе подчеркивается, что парламентские выборы 2024 года были сфальсифицированы, и указано на необходимость расследовать факты фальсификации. Оппозиционные политики, выступая на акции, назвали доклад "международным вердиктом режиму "Грузинской мечты", передает Publika. 

В конце января Великобритания и еще 23 страны ОБСЕ инициировали создание экспертной миссии в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Грузии в рамках Московского механизма. Представителям миссии поставили задачу оценить нарушения прав человека в стране с 2024 года. Московский механизм - способ мониторинга выполнения обязательств, взятых на себя государствами-участниками ОБСЕ в области прав человека и демократии, принятый в 1991 году. Он позволяет формировать из числа независимых экспертов специальные миссии для разрешения выявленных проблем на территории государства-участника организации, говорится на сайте ОБСЕ. Московский механизм используется в случае серьезных нарушений прав человека, гуманитарных катастроф и преступлений против человечности. 

Участники собрания держали плакаты: "На вас села муха Московского механизма”, "Коцов (членов "Грузинской мечты", - прим."“Кавказского узла") ждет Гаага", "Не уйдете от Гааги", "Палатка - не орудие нарушения", "Солидарность квирам" и "Слава героям", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Полицейские возле здания парламента проверяли у граждан сумки и рюкзаки. "У парламента обыскивают всех подряд, у кого есть сумка или рюкзак. Как говорят участники протеста, полицейские ищут палатки, чтобы участники акции не смогли пронести их на территорию, прилегающую к парламенту", - информирует Tbilisi life.

"Кавказский узел" писал, что сегодня полиция разобрала палатки участников протеста в Тбилиси, которые стояли у здания парламента на протяжении многих месяцев. Активистка Дареджан Цхвитария, утверждает, что ее палатка загорелась прошлой ночью. Она уверена, что пожар был устроен умышленно.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:46, 12 марта 2026
Кондратьев сообщил о погибших и пострадавших при атаке БПЛА
20:06, 12 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии заподозрена в финансировании экстремизма
00:50, 12 марта 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
23:41, 11 марта 2026
Боец из Астраханской области убит в ходе военной операции
21:38, 11 марта 2026
Суд оправдал Гагика Царукяна по делу о взятке на выборах
20:12, 11 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за отсутствие в части
Все события дня
Новости
Стол-кадр: "Гражданская активистка Дареджан Цхвитария у здания парламента в Тбилиси". Фото: Tv Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/123178-darejan-tskhvitaria-piqrobs-rom-parlamenttan-karavi-gamiznulad-datsves
19:27, 12 марта 2026
У здания парламента Грузии разобрали палатки протестующих
Элене Хоштария. Фото: Interpressnews
12:39, 12 марта 2026
Европарламент призвал власти Грузии освободить участников протестов
Стоп-кадр: "Участница протеста в Тбилиси 469-й день подряд". Фото: Publika / https://www.facebook.com/photo?fbid=1702986737767536&set=pcb.1702986831100860
22:41, 11 марта 2026
Сторонники евроинтеграции Грузии 469-й день подряд вышли на акцию протеста
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
23:58, 10 марта 2026
Участники протеста на Руставели анонсировали поездки по регионам Грузии
Заза Шония. Фото: Следком РФ / Telegram
23:18, 10 марта 2026
Комбатант из Грузии заочно осужден российским судом
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Волонтеры собирают мазут. 11 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/setisitolopata/2673
12 марта 2026, 17:37
Волонтеры отчитались о сборе 200 килограммов мазута в Витязево

Тушение пожара. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 марта 2026, 16:36
Санврачи рекомендовали не выходить на улицу из-за пожара на нефтебазе в Тихорецке

Фонд Кадырова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 марта 2026, 13:39
Фонд Кадырова показал в отчете 8 миллионов убытков

Александр Сомряков. Фото: Политзек-Инфо / Telegram
12 марта 2026, 03:47
Огласка временно улучшила положение Сомрякова в кубанской колонии

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше