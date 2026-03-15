08:07, 15 марта 2026

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен в связи с ухудшением дорожных условий.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля был запрещен выезд машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" по Военно-Грузинской дороге. Ограничения были сняты 7 февраля.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

Движение большегрузного автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России запрещено, сообщает на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения введены "в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", отмечается в публикации.

Департамент автодорог министерства инфраструктуры Грузии из-за гололеда закрыл для прицепного и полуприцепного автотранспорта трассу Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента.

Снег достаточно сильный, плюс еще ветер

Пользователи Telegram в чате "Верхний Ларс чат" сегодня обсуждают ситуацию на Военно-Грузинской дороге. "Здравствуйте, как обстановка на Ларсе?" - написал, в частности, Армен. "Снег достаточно сильный, плюс еще ветер. Те, кто на лете [летних шинах], проехать не могут. Просто в горку не заезжают; лучше так не ехать", - ответила Julia Vakhitova.

"Что говорят: закроют не закроют? Хотим выехать с Армении, что скажете?" - поинтересовался Arsen Tandilyan. "Чтобы не стоять где-то, лучше переждать, это моё мнение", - написал в ответ Im.

"Только проехали перевал, на шипах было некомфортно, а на лете [летних шинах] даже не знаю... Рискованно очень. Машину ведёт. Грузовики стоят до Гудаири и после Коби. На перевале только легковые, видели два грейдера чистили трассу, но снег моросит", - написала в 07.55 мск Еленга.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
