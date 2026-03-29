Запрещено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге на выезд из России временно запрещено.
Как писал "Кавказский узел", утром 23 марта был запрещен выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге в связи с ухудшением погоды в Грузии. На следующий день дорога была открыта.
Из-за отсутствия возможности обеспечить безопасный проезд автотранспорта с 21.15 мск 28 марта запрещено движение большегрузов на участке дороги от Владикавказа до населенного пункта Ларс на выезд из России, соответствующие рекомендации также поступили от пограничной полиции Грузии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС России по республике Северная Осетия.
Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.