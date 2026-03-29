Запрещено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге

Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге на выезд из России временно запрещено.

Как писал "Кавказский узел", утром 23 марта был запрещен выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге в связи с ухудшением погоды в Грузии. На следующий день дорога была открыта.

Из-за отсутствия возможности обеспечить безопасный проезд автотранспорта с 21.15 мск 28 марта запрещено движение большегрузов на участке дороги от Владикавказа до населенного пункта Ларс на выезд из России, соответствующие рекомендации также поступили от пограничной полиции Грузии, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС России по республике Северная Осетия.

