12:41, 23 марта 2026

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

Военно-Грузинская дорога. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выезд большегрузных машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" запрещен в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля был запрещен выезд машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" по Военно-Грузинской дороге. Ограничения были сняты 7 февраля.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

Движение большегрузного транспорта на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из России запрещено с 08.45 мск 23 марта, сообщает на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения введены "в связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", отмечается в публикации.

Департамент автодорог министерства инфраструктуры Грузии "из-за снега закрыл для прицепного и полуприцепного автотранспорта" трассу Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

