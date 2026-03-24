Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сняты ограничения на выезд большегрузов из Северной Осетии через "Верхний Ларс", которые были введены в связи с ухудшением погоды в Грузии.
Как писал "Кавказский узел", утром 23 марта был запрещен выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге в связи с ухудшением погоды в Грузии.
Движение всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс разрешено в обоих направлениях, сообщает на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.
Ограничения сняты "в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", отмечается в публикации.
Напомним, 2 февраля также был запрещен выезд машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" по Военно-Грузинской дороге. Ограничения были сняты лишь 7 февраля.
Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.
Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.