Военно-Грузинская дорога открыта для всех машин

Сняты ограничения на выезд большегрузов из Северной Осетии через "Верхний Ларс", которые были введены в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", утром 23 марта был запрещен выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Движение всех видов автотранспорта на участке Владикавказ - Ларс разрешено в обоих направлениях, сообщает на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты "в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", отмечается в публикации.

Напомним, 2 февраля также был запрещен выезд машин из Северной Осетии через пункт пропуска "Верхний Ларс" по Военно-Грузинской дороге. Ограничения были сняты лишь 7 февраля.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

