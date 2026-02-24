×

09:53, 24 февраля 2026

Чичинадзе объявил об уходе из театра из солидарности с коллегами

Баннер на фасаде театра в Тбилиси с портретом Андро Чичинадзе и надписью "Свободу узникам системы!". Фото: JAMnews https://t.me/jamnewsru/21548

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденный актер Андро Чичинадзе объявил об уходе из труппы тбилисского театра вслед за коллегами, которых возмутил демонтаж баннера с его портретом.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля стало известно, что пять актеров (Эка Деметрадзе, Гивико Бараташвили, Каха Кинцурашвили, Нанка Калатозишвили и Тасо Чантурая) тбилисского Театра музыки и драмы имени Васо Абашидзе ушли из труппы после того, как с фасада здания был снят баннер в поддержку их коллеги Андро Чичинадзе. Позднее труппу покинули Ману Тавадзе, Дато Бешитаишвили и Лука Джапаридзе, и число уволившихся из театра ведущих актеров достигло восьми.

Баннер с портретом Андро Чичинадзе и надписью: "Свободу узникам системы!" продержался на фасаде театра более года, но 20 февраля его сняли, чтобы провести съемки нового музыкального шоу проправительственного телеканала "Рустави 2".

Обращение осужденного Андро Чичинадзе обнародовал адвокат Торнике Мигинеишвили, сообщает "Интерпрессньюс". "Я тоже покидаю театр имени Васо Абашидзе. Этим символическим текстом я хочу выразить солидарность и поддержку тем людям, которые сами являются примером солидарности и дружбы", - заявил Чичинадзе.

Обратившись к преследователям протестующих, актер упрекнул их в том, что они борются "с очень неверной и сложной сферой".

Бороться с людьми, обладающими правильными ценностями, проигрышно

"Люди искусства, по своей гражданской позиции, были и являются самыми опасными для вас и для любого, кто находится у власти. Так будет всегда. До вас и после вас правда будет одна, и чтобы сказать правду, всегда найдется слово. Поэтому мой совет - бороться с людьми, обладающими правильными ценностями, проигрышно", - заявил Андро Чичинадзе.

Напомним, труппа театра несколько месяцев проводила гастроли по разным городам Грузии со спектаклем-манифестом, требуя освобождения Чичинадзе и других участников протестов. После этого в апреле 2025 года Минкультуры уволило художественного руководителя театра. С тех пор, по данным издания JAMnews, деятельность театра фактически приостановлена.

2 сентября 2025 года суд приговорил 11 человек, в том числе Андро Чичинадзе, к двум годам заключения, признав их участниками беспорядков. Чичинадзе, задержанному на месте акции протеста в декабре 2024 года, были предъявлены обвинения в участии в групповом насилии.

8 января 2025 года театр из солидарности с Чичинадзе отменил спектакли, в которых тот был занят, и потребовал освободить актера. Администрация театра подчеркнула, что готова вернуть зрителям купленные билеты, поскольку театр отказывается показывать спектакли без Чичинадзе. В тот день на фасаде театра был вывешен баннер с портретом актера.

В апреле 2025 года ЕСПЧ принял жалобу Андро Чичинадзе и приступил к ее рассмотрению. Адвокаты актера оспорили законность ареста Чичинадзе. Содержание его, как и других обвиняемых по этому делу, под стражей защита неоднократно называла безосновательным.

Правозащитники считают обвинение сфальсифицированным, а само дело - попыткой властей запугать гражданское общество. Обвиняемым сторонникам евроинтеграции не вменяются действия, которые описывали потерпевшие силовики, указывали они. 

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. 23 февраля 2026 года, в 453-й день протестов, активисты в Тбилиси вновь потребовали проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных.

Автор: "Кавказский узел"

