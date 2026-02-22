×

Кавказский узел

09:46, 22 февраля 2026

Три актера театра в Тбилиси поддержали протест коллег

Баннер на фасаде театра в Тбилиси с надписью: "Андро Чичинадзе! Свободу узникам системы!". Фото: JAMnews https://t.me/jamnewsru/21548

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ману Тавадзе, Дато Бешитаишвили и Лука Джапаридзе покинули труппу тбилисского "Нового театра" в знак протеста против демонтажа баннера с портретом их осужденного коллеги Андро Чичинадзе. Число уволившихся из театра актеров достигло восьми.

Как писал "Кавказский узел", 21 февраля стало известно, что пять актеров (Эка Деметрадзе, Гивико Бараташвили, Каха Кинцурашвили, Нанка Калатозишвили и Тасо Чантурая) тбилисского Театра музыки и драмы имени Васо Абашидзе ушли из труппы после того, как с фасада здания был снят баннер в поддержку их коллеги Андро Чичинадзе.

Баннер с портретом Андро Чичинадзе и надписью: "Свободу узникам системы!" продержался на фасаде театра более года, но 20 февраля его сняли, чтобы провести съемки нового музыкального шоу проправительственного телеканала "Рустави 2".

Труппу тбилисского "Нового театра" имени Васо Абашидзе к вечеру 21 февраля покинули уже восемь ведущих актеров: протест коллег поддержали Ману Тавадзе, Дато Бешитаишвили и Лука Джапаридзе, сообщает JAMnews.

Все они опубликовали в соцсетях заявление: "С сегодняшнего дня я больше не являюсь актером Государственного профессионального театра музыкальной комедии и драмы имени Васо Абашидзе", пишет издание.

Труппа театра несколько месяцев проводила гастроли по разным городам Грузии со спектаклем-манифестом, требуя освобождения Чичинадзе и других участников протестов. В итоге в апреле 2025 года Минкультуры уволило художественного руководителя театра Давида Доиашвили. С тех пор деятельность театра фактически приостановлена, говорится в публикации.

С фасада «Нового театра» снимают баннер с портретом Андро Чичинадзе. Фото: JAMnews https://t.me/jamnewsru/2784419 февраля с фасада здания был демонтирован баннер с портретом Чичинадзе, но в тот же день актеры вернули его на фасад. Однако 20 февраля они обнаружили, что баннер исчез. Актеры заявили, что не смогли выяснить, куда именно его увезли и что с ним сделали, пишет издание.

Напомним, 2 сентября 2025 года суд приговорил 11 человек, в том числе Андро Чичинадзе, к двум годам заключения, признав их участниками беспорядков.

Андро Чичинадзе, задержанному на месте акции протеста в декабре 2024 года, были предъявлены обвинения в участии в групповом насилии. 8 января 2025 года театр имени Абашидзе из солидарности с Чичинадзе отменил спектакли, в которых тот был занят, и потребовал освободить актера. Администрация театра заявила, что они готовы вернуть зрителям купленные билеты, поскольку театр отказывается показывать спектакли без Чичинадзе. В тот день на фасаде театра был вывешен баннер с портретом актера.

В апреле 2025 года ЕСПЧ принял жалобу Андро Чичинадзе и приступил к ее рассмотрению. Адвокаты актера оспорили законность ареста Чичинадзе. Содержание его, как и других обвиняемых по этому делу, под стражей защита неоднократно называла безосновательным.

Правозащитники считают обвинение сфальсифицированным, а само дело - попыткой властей запугать гражданское общество. Обвиняемым сторонникам евроинтеграции не вменяются действия, которые описывали потерпевшие силовики, указывали они. 

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для Главное о преследовании участников протестов в Грузии

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. 21 февраля, в 451-й день протестов, активисты в Тбилиси провели шествия в защиту образования и с требованием освободить политзаключенных.

Автор: "Кавказский узел"

