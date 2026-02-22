Родители Тамар Бачалиашвили потребовали возобновить расследование дела о ее смерти

После того, как в Грузии была выявлена сеть мошеннических колл-центров, в числе чьих покровителей назван бывший глава СГБ Григол Лилуашвили, родители программистки Тамар Бачалиашвили, чье тело было найдено в 2020 году в собственном автомобиле, потребовали возобновить расследование дела о ее смерти.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года тело 23-летней Тамар Бачалиашвили было найдено на заднем сиденье ее собственного автомобиля. Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье "Незаконное лишение свободы", а затем и по статье "Доведение до самоубийства". Следователи не нашли следов насилия на теле. Мать Тамар Бачалиашвили требовала встречи с премьер-министром Грузии, чтобы выяснить, к файлам каких чиновников ее дочь получила доступ перед смертью. В декабре того же года прокуратура объявила, что расследование смерти девушки завершено, причиной смерти стал суицид.

В мае 2023 прокуратура Тбилиси отчиталась о начале расследования возможной фальсификации доказательств по делу о смерти программистки Тамар Бачалиашвили. Следователь Серго Шубитидзе вызван на опрос в связи с его интервью, которое он дал одному из грузинских телеканалов, сообщило ведомство. 2 мая защита потребовала от Генпрокуратуры Грузии возобновить расследование дела о смерти девушки. 26 июня Шубитидзе был арестован.

Родители программистки Тамар Бачалиашвили потребовали возобновить расследование ее смерти в свете арестов бывших высокопоставленных чиновников, обвиняемых в покровительстве мошенническим колл-центрам, пишут 20 февраля "Новости-Грузия".

Мать погибшей девушки Теона Тамазашвили сообщила, что подан иск с требованием обнародовать все записи и установить, "что произошло на самом деле".

Родные девушки полагают, что ее смерть связана с профессиональной деятельностью и доступом к компрометирующим чиновников данным. Тамазашвили заявила, что на тот момент тема колл-центров была нова, но она уже тогда подозревала, что в деле замешан бывший глава СГБ Грузии Григол Лилуашвили. Что касается прекращения расследования смерти дочери, то, по мнению матери, это произошло по указанию бывшего генпрокурора Ираклия Шотадзе.

Напомним, что в начале февраля в Грузии были арестованы семь человек по обвинению в причастности к деятельности мошеннических колл-центров, которые обманули жителей Швейцарии на несколько миллионов франков. Среди арестованных - бывший глава СГБ Григол Лилуашвили, который, по версии прокуратуры, получил более 1,3 миллиона долларов взяток по делу о колл-центрах. Его дело выделили в отдельное производство. Также следствие утверждает, что колл-центры работали под покровительством бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. Арестована также главный редактор изданий "Хроника плюс" и CNews Элисо Киладзе.