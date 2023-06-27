Следователь по делу о гибели Тамар Бачалиашвили арестован

27 июня 2023, 02:20

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Прокуратура Грузии арестовала бывшего следователя Серго Шубитидзе, который вел дело о гибели программистки Тамар Бачалиашвили. Шубитидзе признал вину в воспрепятствовании правосудию.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая прокуратура Тбилиси отчиталась о начале расследования возможной фальсификации доказательств по делу о смерти программистки Тамар Бачалиашвили. Следователь Серго Шубитидзе вызван на опрос в связи с его интервью, которое он дал одному из грузинских телеканалов, сообщило ведомство. 2 мая защита потребовала от Генпрокуратуры Грузии возобновить расследование дела о смерти девушки.

29 апреля следователь дал интервью журналистам, заявив, что не верит в самоубийство Бачалиашвили. Он рассказал об обстоятельствах дела, которые считает подозрительными, и предположил, что дело могло быть сфальсифицировано, сообщило 2 мая издание Netgazeti. Прокуратура объявила завершенным расследование дела о смерти Бачалиашвили 17 декабря 2020 года. Следователи тогда озвучили выводы, что она покончила жизнь самоубийством.

Прокуратура Грузии задержала бывшего следователя Серго Шубитидзе, который занимался расследованием дела о смерти Тамар Бачалиашвили. Решение об аресте принял суд, который обвинил Шубитидзе в том, что он воспрепятствовал правосудию путем дачи ложных показаний (часть 1 статьи 370 УК Грузии).

На допросе в суде Шубитидзе повторил информацию, озвученную ранее журналистам, о том, что сведения о самоубийстве Бачалиашвили могут быть сфальсифицированы.

После суда адвокат Шубитидзе Дареджан Буцхрикидзе заявила журналистам, что бывший следователь сознался в содеянном и раскаялся. То, что Шубитидзе признал вину, подтвердила и прокурор Мариам Мешвелиани.

Ранее мать Тамар Бачалиашвили Теона Тамазашвили, заявила, что не доверяет версии следствия о суициде дочери. Она потребовала, чтобы к расследованию подключились специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) США, однако ФБР отказалось принять участие в расследовании. После этого родные девушки добились передачи дела из МВД Грузии в прокуратуру.

В начале сентября 2020 года прокуратура Грузии обнародовала записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как Бачалиашвили приобретает товары, с помощью которых могла совершить самоубийство. Следствие установило, что она искала в интернете, где можно легально приобрести эти товары. В автомобиле Бачалиашвили были обнаружены упаковки от этих товаров.

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