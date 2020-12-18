Прокуратура объявила завершенным расследование смерти Бачалиашвили

18 декабря 2020, 08:17

Причиной смерти 23-летней программистки Тамар Бачалиашвили стал суицид, озвучила 17 декабря прокуратура Грузии итог расследования дела.

Как сообщал "Кавказский узел", адвокат семьи программистки Тамар Бачалиашвили представил следователям спутниковые снимки, которые свидетельствуют против версии о ее самоубийстве. 23 сентября экспертиза показала, что эти снимки сфальсифицированы. 25 сентября правоохранители сообщили о задержании руководителя компании "Антикризисный центр проблем безопасности" Давида Пурцхванидзе. Следствие считает, что он передал адвокату обработанные спутниковые фотографии, чтобы сделать рекламу своей компании и привлечь средства доноров.

22 июля тело 23-летней Тамар Бачалиашвили было найдено на заднем сиденье ее собственного автомобиля. Расследование по делу Бачалиашвили было начато по статье "Незаконное лишение свободы", а затем и по статье "Доведение до самоубийства". Следователи не нашли следов насилия на теле. Мать Тамар Бачалиашвили требовала встречи с премьер-министром Грузии, чтобы выяснить, к файлам каких чиновников ее дочь получила доступ перед смертью.

Следователи завершили дело о смерти Тамар Бачалиашвили и пришли к выводу, что она покончила жизнь самоубийством, сообщила прокуратура Грузии. "Прокуратура Грузии завершила расследование по делу о незаконном лишении свободы и доведении до самоубийства Тамар Бачалиашвили. Полученные доказательства свидетельствуют, что в отношении Тамар Бачалиашвили не имело места совершение преступления, и она покончила жизнь самоубийством, соответственно, принято решение о прекращении следствия по уголовному делу", – привело 17 декабря издание "Интерпрессньюс" сообщение ведомства.

Правоохранители опросили более 600 человек, провели десятки экспертиз, несколько следственных экспериментов. Проанализированы сотни часов видеозаписей, восстановлена и изучена вся информация с телефона и личного компьютера Бачалиашвили, сообщило 17 декабря издание "Sputnik Грузия" со ссылкой на прокуратуру страны.

Следователи также изучили информацию с личных аккаунтов Тамар Бачалиашвили в Facebook и Instagram. Из данных следует, что кроме девушки в ее аккаунты никто не заходил, а за несколько дней до смерти, она искала информацию о том, что происходит со страницей в Facebook после смерти пользователя, сказано в заявлении ведомства.

Также следствие выяснило, что девушка пыталась покончить с собой еще в 2012 году. После того, как она начала работать в новой фирме, мысли у суициде стали вновь посещать ее, заявила прокуратура. "В августе 2017 года Тамар Бачалиашвили начала работать в Zeg Ltd, где проработала до июля 2020 года. В этот период у Тамар Бачалиашвили возникли чувства [к одному из сотрудников]. Она постоянно отправляла [коллеге] любовные послания с сайта momavali.me <...>. В упомянутых сообщениях Тамар Бачалиашвили рассказывает о своей любви к [нему], о том, как она страдает и думает о самоубийстве. Через сайт momavali.me девушка отправляла письма и себе, в которых также речь идет о самоубийстве – о том, что она хочет умереть, но не может этого сделать", – сказано сообщении прокуратуры.

Ранее мать Тамар Бачалиашвили, Теона Тамазашвили, заявила, что не доверяет версии следствия о суициде дочери. Она потребовала, чтобы к расследованию подключились специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) США, однако ФБР отказалось принять участие в расследовании.