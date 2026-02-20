×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:47, 20 февраля 2026

Протест на Руставели продолжился на фоне новых арестов активистов

Участники акции на проспекте Руставели. Фото: Mariam Dzidzaria / Netgazeti

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 450-й день непрерывных проевропейских акций у парламента Грузии суд в Тбилиси назначил административные аресты трем активисткам, которые участвовали в собраниях на проспекте Руставели. 

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля, в 449-й день непрерывных протестов у парламента Грузии, активисты подали в Конституционный суд жалобу на законодательные ограничения свободы собраний. 

Согласно принятым парламентом Грузии поправкам в закон "О собраниях и манифестациях", ограничения, введенные ранее на проведение акций на дорогах, распространяются и на тротуары, и на пешеходные улицы. Для проведения шествия требуется подать уведомление в МВД, а за нарушение требований предусмотрен арест. Повторное нарушение, такое как блокрировка тротуара у госучреждения, влечет уголовное преследование.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня на ежедневную акцию у парламента в 450-й вечер подряд, передает Publika. 

Активисты пришли на проспект Руставели с плакатами: "Режим стоит на рабах, государство - на героях", "Свободу узникам режима", "Солидарность - равенство - законность", "Не признаем", "Уходите" и "Мыслепреступление", следует из снимков, опубликованных в соцсети фотографом Mo Se и грузинскими медиа. 

Ранее днем у станции метро "Надзаладеви" прошла молчаливая акция с требованием освобождения политзаключенных, ее участники развернули баннер со словами: "Свободу узникам совести", передает Tbilisi life. 

Тбилисский городской суд сегодня днем назначил административные аресты трем активисткам, которых полиция обвинила в блокировании дороги во время акции у парламента 7 февраля. Софо Маркозия и Лали Кекуа арестованы на трое суток, Мариам Чхаидзе - на двое суток, передает Tabula.ge.

"Кавказский узел" писал, что 17 февраля участник акций на проспекте Руставели Георгий Ромелашвили был арестован на четыре дня по такому же обвинению - в перекрытии дороги 7 февраля. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
01:03, 21 февраля 2026
Четыре бойца из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
00:58, 21 февраля 2026
Видео с оправданием терроризма привели подростка из Дагестана к уголовному делу
23:09, 20 февраля 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Северной Осетии
21:54, 20 февраля 2026
Житель Кубани обвинен в призывах к терроризму
19:01, 20 февраля 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
17:57, 20 февраля 2026
В Каспийске проведены обыски по делу о халатности при водоснабжении
Все события дня
Новости
Стоп-кадр: "Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения журналистке Элисо Киладзе". Фото: NewsGeorgia / https://www.newsgeorgia.ge/sud-arestoval-zhurnalistk-kiladze-i-eshhe-pjat-figurantov-dela-o-moshennicheskih-koll-centrah/
08:31, 20 февраля 2026
Суд арестовал журналистку Киладзе по делу о мошеннических колл‑центрах
Протестующие с флагами Грузии на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
23:45, 19 февраля 2026
Участники протестов на Руставели обжаловали норму об арестах за блокировку тротуаров
Леван Давиташвили. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/
11:03, 19 февраля 2026
Бывший вице-премьер Грузии покинул страну после допроса
07:12, 19 февраля 2026
Бачиашвили освобожден из грузинской тюрьмы по процессуальному соглашению
Стоп-кадр: "Протест у парламента Грузии продолжается 448 дней". Фото: Interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/862316-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs
23:09, 18 февраля 2026
Протест у парламента Грузии продолжается 448 дней
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Беспилотник над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20 февраля 2026, 22:37
Краснодарец получил ранения во время атаки БПЛА

Владимир Севриновский. Фото: Vladsevr. https://ru.wikipedia.org/
20 февраля 2026, 18:25
Российский Минюст объявил иноагентом журналиста Владимира Севриновского*

Пляж в Темрюкском районе. 20 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2599
20 февраля 2026, 16:33
Волонтеры оспорили сообщения о берегах без выбросов мазута в Анапе

Рустам Ногмов. Фото: https://t.me/gazetayuga/9548
20 февраля 2026, 13:35
Сторона потерпевших назвала справедливым приговор за убийство нальчанки

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше