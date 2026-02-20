Протест на Руставели продолжился на фоне новых арестов активистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 450-й день непрерывных проевропейских акций у парламента Грузии суд в Тбилиси назначил административные аресты трем активисткам, которые участвовали в собраниях на проспекте Руставели.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля, в 449-й день непрерывных протестов у парламента Грузии, активисты подали в Конституционный суд жалобу на законодательные ограничения свободы собраний.

Согласно принятым парламентом Грузии поправкам в закон "О собраниях и манифестациях", ограничения, введенные ранее на проведение акций на дорогах, распространяются и на тротуары, и на пешеходные улицы. Для проведения шествия требуется подать уведомление в МВД, а за нарушение требований предусмотрен арест. Повторное нарушение, такое как блокрировка тротуара у госучреждения, влечет уголовное преследование.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня на ежедневную акцию у парламента в 450-й вечер подряд, передает Publika.

Активисты пришли на проспект Руставели с плакатами: "Режим стоит на рабах, государство - на героях", "Свободу узникам режима", "Солидарность - равенство - законность", "Не признаем", "Уходите" и "Мыслепреступление", следует из снимков, опубликованных в соцсети фотографом Mo Se и грузинскими медиа.

Ранее днем у станции метро "Надзаладеви" прошла молчаливая акция с требованием освобождения политзаключенных, ее участники развернули баннер со словами: "Свободу узникам совести", передает Tbilisi life.

Тбилисский городской суд сегодня днем назначил административные аресты трем активисткам, которых полиция обвинила в блокировании дороги во время акции у парламента 7 февраля. Софо Маркозия и Лали Кекуа арестованы на трое суток, Мариам Чхаидзе - на двое суток, передает Tabula.ge.

"Кавказский узел" писал, что 17 февраля участник акций на проспекте Руставели Георгий Ромелашвили был арестован на четыре дня по такому же обвинению - в перекрытии дороги 7 февраля.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".