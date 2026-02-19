×

Кавказский узел

Лента новостей
23:45, 19 февраля 2026

Участники протестов на Руставели обжаловали норму об арестах за блокировку тротуаров

Протестующие с флагами Грузии на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 449-й день непрерывных протестов у парламента Грузии активисты подали в Конституционный суд жалобу на законодательные ограничения свободы собраний. 

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля участник акций на проспекте Руставели Георгий Ромелашвили был арестован на четыре дня по обвинению в перекрытии дороги. 18 февраля парламент Грузии во втором чтении одобрил поправки к закону, по которому непризнание конституционных органов становится уголовным преступлением.

Согласно принятым парламентом Грузии поправкам в закон "О собраниях и манифестациях", ограничения, введенные ранее на проведение акций на дорогах, распространяются и на тротуары, и на пешеходные улицы. Для проведения шествия требуется подать уведомление в МВД, а за нарушение требований предусмотрен арест. Повторное нарушение, например, блокрировка тротуара у госучреждения, влечет уголовное преследование.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня вечером в 449-й раз подряд пришли с флагами и протестными плакатами к зданию парламента на проспекте Руставели, передает Publika. 

Некоторые плакаты протестующих были посвящены Маро Макашвили - первой женщине, признанной в 2015 году Национальным героем Грузии, следует из публикации фотографа Mo Se в Facebook*. 

Маро Макашвили - грузинская студентка, ушедшая добровольцем на фронт во время советско-грузинской войны и погибшая под Тифлисом 19 февраля 1921 года, в 19-летнем возрасте. Активисты принесли на Руставели плакаты: "Маро Макашвили бессмертна" и плакат с цитатой ее слов:"“Не бойтесь, мы одержим славную победу!". 

Также на акции были замечены плакаты" "Друг в тюрьме", "Уходите" и "Признаем, если отпустите Мишу", - последний посвящен третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который находится в заключении, и ссылается на законопроект, предусматривающий уголовное наказание за непризнание органов власти. 

Также сегодня активисты Ана Бдеян, Лизи Убилава и Лаша Сонгулия подали в Конституционный суд Грузии конституционную жалобу, оспаривая принятые ранее парламентом поправки в закон о собраниях и демонстрациях, Кодекс административных правонарушений и Уголовный кодекс Грузии. Речь идет о статьях, которые предусматривают административные аресты и тюремное заключение за "умышленное создание препятствий для передвижения людей или транспорта", информирует Interpressnews. 

Авторы жалобы указывают, что принятые поправки нарушают статью 21 Конституции Грузии, которая гарантирует гражданам свободу мирных собраний. Они также ссылаются на другие статьи Конституции - о том, что "человеческое достоинство неприкосновенно и защищено государством" и "никто не может быть привлечен к ответственности за действие, которое не считалось нарушением закона на момент его совершения".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

