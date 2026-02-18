×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
23:09, 18 февраля 2026

Протест у парламента Грузии продолжается 448 дней

Стоп-кадр: "Протест у парламента Грузии продолжается 448 дней". Фото: Interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/862316-parlamenttan-saprotesto-akcia-mimdinareobs

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии в 448-й день подряд вышли к парламенту с акцией протеста. Парламент Грузии во втором чтении одобрил поправки к закону, по которому непризнание конституционных органов становится уголовным преступлением.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля сторонники евроинтеграции Грузии в 447-й день подряд вышли к парламенту с акцией протеста. Участник акций на проспекте Руставели Георгий Ромелашвили был арестован на четыре дня по обвинению в перекрытии дороги. 

В статью 53 УК "Общие принципы назначения наказания" планируется добавить новое отягчающее обстоятельство, - если преступление совершено по мотиву непризнания конституционного строя или конституционных органов. Также водится новая статья 316¹ "Экстремизм против конституционного строя Грузии" - по ней, в частности, будут наказываться публичные призывы к массовому неповиновению органам государственной власти Грузии или "иные систематические действия, направленные на формирование восприятия нелегитимности органов власти". Проект статьи предусматривает до трех лет лишения свободы для граждан, а для юридических лиц - ликвидацию или штраф.

Активисты в Тбилиси сегодня вечером вышли на акцию протеста к зданию парламента Грузии с неизменными требованиями - провести новые выборы и освободить всех арестованных за участие в демонстрациях. Граждане принесли с собой национальные флаги, флаги Евросоюза. Активисты протестов также анонсировали субботний марш, передает Interpressnews. 

К протестующим у парламента Грузии присоединились также граждане Ирана, которые выразили солидарность политическим узникам на родине. 

Кадр граждане Ирана присоединились к протестам перед парламентом Грузии в 448-й день протестов. Фото: Netgazeti / https://www.facebook.com/photo?fbid=1292106276298067&set=pcb.1292106386298056

Сегодня парламент Грузии в ускоренном порядке рассмотрел и 83 голосами - за, девятью - против поддержал поправки к законам о грантах и ​​партиях во втором чтении. Законопроект регулирует непризнание конституционных органов и политическую деятельность хозяйствующих субъектов. Расширяется определение гранта, а нарушение закона о грантах будет караться лишением свободы на срок до 6 лет.

Согласно законопроекту, лицо, получившее доход от организации, осуществляющей иностранные интересы на основании трудового договора, будет лишено членства в политической партии на восемь лет. Также непризнание конституционных органов становится уголовным преступлением - в Уголовный кодекс добавлена ​​статья 316¹  "Экстремизм против конституционного порядка Грузии".

Согласно настоящей статье, следующие действия будут наказываться лишением свободы на срок до 3 лет, штрафом или исправительными работами: массовое нарушение законодательства гражданином Грузии или лицом без гражданства, имеющим статус в Грузии, массовое неповиновение властям Грузии, создание альтернативных органов власти Грузии, самовольное представление себя или другого лица в качестве представителя властей Грузии.

"Кавказский узел" также писал, что демонстранты перекрывали движение по проспекту Руставели в течение 343 дней подряд. С 6 ноября 2025 года силовики не позволяли активистам перекрывать движение, выставляя оцепление вдоль проезжей части, за попытки выйти на дорогу протестующих задерживали. Тем не менее, в годовщину протестов и в некоторые другие дни после нее протестующие проводили марши по проезжей части.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

